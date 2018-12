Mundo

Michelle Obama vende milhões de exemplares

Mais de dois milhões de exemplares do livro de memórias de Michelle Obama foram vendidos em duas semanas nos EUA e Canadá, anunciou a editora Penguin Random House em comunicado.

Michelle lançou o livro mais lido

Fotografia: DR

Segundo a editora, que cita a empresa especializada NPD BookScan, Becoming, “A Minha História” já é o livro mais vendido nos Estados Unidos em 2018.

No dia do lançamento, a 13 de Novembro, a ex-Primeira-Dama norte-americana começou a digressão para promovê-lo no país, com apresentações para milhares de pessoas e salas lotadas, apesar do alto preço dos ingressos, em alguns casos. Na próxima semana, irá promovê-lo na Europa.

Segundo a Penguin Random House (PRH), a matriz da Crown Publishing, que publica a obra, Becoming já imprimiu mais de 3,4 milhões de exemplares para o mercado da América do Norte.

Já traduzido em 31 idiomas, também se posicionou como o livro mais vendido no Reino Unido, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha e França, segundo a PRH.

De acordo com um porta-voz do Editions Fayard, o livro vendeu mais de 50 mil exemplares na França, onde já está em processo uma segunda edição.

Michelle Obama, de 54 anos, conta na obra episódios desconhecidos da sua vida, como a dificuldade de engravidar, desinteresse pela política e incapacidade de perdoar Donald Trump pela polémica sobre a cidadania do seu marido, Barack Obama.