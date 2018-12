Migração regular sem unanimidade

Alemanha garante apoio para pesquisa nas Lundas

Uma delegação alemã integrada por antropólogos e técnicos do Instituto Goethe de Berlim chefiada pelo embaixador da Alemanha em Angola encetou com autoridades governamentais e tradicionais contactos preliminares com o objectivo de estabelecer cooperação para gizar pesquisas exploração, reconstituição, exposição e formação no domínio da antropologia.