Mundo

Migrantes aguardam autorização para entrar em espaço europeu

Um navio mercante, que resgatou, no sábado, 52 migrantes no Mar Mediterrâneo continuava, ontem, à espera de uma autorização oficial para desembarcar o grupo num porto seguro, com a tripulação do “Talia” a alertar para as condições precárias da embarcação.

Migrantes estão em toda parte do mundo

Fotografia: DR

O navio mercante, utilizado para o transporte de gado, não reúne as condições mínimas para acolher este número de pessoas, segundo indicou o capitão da embarcação, Mohammad Shaaban, citado pelas agências de notícias internacionais.

Perante tal situação, o capitão do navio mercante, que se encontra actualmente em águas maltesas, está a pedir às autoridades de Malta e Itália que designem um porto para efectuar o desembarque destas pessoas.

Várias imagens divulga-das durante o fim-de-semana nas redes sociais mostraram a situação a bordo do “Talia”, que também foi denunciada por várias Organizações Não-Governamentais, como a italiana Mediterrânea Saving Humans e a espanhola Proactiva Open Arms.

Uma das imagens mostrava um elemento da tripulação do navio a transportar um jovem migrante, presumivelmente africano, desnutrido nos braços.

A Alarm Phone, organização que recebe as chamadas de emergência feitas por embarcações que se encontram em perigo em alto mar, que foi a primeira a alertar, na sexta-feira, para estes 52 migrantes que estavam à deriva no Mar Mediterrâneo, insistiu, ontem, nos apelos para a necessidade de prestar ajuda a este grupo de pessoas.

O capitão insistiu que o navio mercante e a respectiva tripulação efectuaram o salvamento em conformidade com a lei marítima.

As autoridades de Malta permitiram, no domingo, que o navio mercante entrasse nas águas territoriais maltesas para se proteger do mau tem-po, mas não autorizou o de-sembarque dos migrantes, aguardando que seja alcançado um acordo com outros países europeus para o acolhimento destas pessoas.

O capitão do navio mercante, um cidadão sírio, afirmou, em declarações ao jornal “Times of Malta”, que aquela embarcação não está apta para acolher pessoas e que, devido ao mau tempo, tiveram de colocar os migrantes em instalações que normalmente transportam gado.

Perante a urgência da situação, o capitão do navio disse que a tripulação não teve tempo de limpar as instalações, que estavam ainda sujas com os dejectos dos animais, que tinham sido acabados de transportar para a Líbia.

Ainda em declarações ao mesmo jornal, o capitão do “Talia” voltou a implorar por um porto seguro para efectuar o desembarque do grupo de migrantes e para seguir posteriormente a sua rota até Espanha.

Antes de entrar em águas maltesas, o navio mercante recebeu uma resposta negativa por parte da Itália, que não autorizou o desembarque na ilha de Lampedusa.

O resgate deste grupo de 52 pessoas foi realizado na rota migratória do Mediterrâneo Central, que sai da Argélia, Tunísia e Líbia em direcção à Itália e a Malta.

Apesar da ameaça da pandemia da doença covid-19, o fluxo migratório nas várias rotas do Mediterrâneo acabou por nunca parar e com a chegada do verão, e consequentemente melhores condições de navegabilidade, é expectável que as tentativas de travessia para tentar alcançar a Europa continuem a aumentar nas próximas semanas.

Devido em parte aos constrangimentos provocados pela pandemia do novo coronavírus, os navios das várias ONG envolvidas nos resgates humanitários no Mediterrâneo ficaram parados alguns meses e muitos portos europeus, como foi o caso em Itália e em Malta, foram encerrados.

Mas essa situação não impediu que várias embarcações com migrantes a bordo continuassem a sair em particular da Líbia e a chegar às costas europeias de forma autónoma.