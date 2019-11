Mundo

Migrantes clandestinos repatriados da Líbia com a ajuda da OIM

Cerca de 141 migrantes nigerinos, bloqueados na Líbia, regressaram voluntariamente ao país no fim-de-semana, graças à ajuda da Organização Internacional para a Migração (OIM).

Fotografia: DR

Segundo a Reuters, trata-se de 55 homens, 42 mulheres, 33 crianças e 11 bebés que regressaram a casa a bordo de um avião charter com destino a Sebha, no sul do Níger, segundo um comunicado da OIM.

País ao mesmo tempo de trânsito e de destino da emigração clandestina, a Líbia registou, nos últimos anos, um fluxo importante de emigrantes devido à situação de insegurança prevalecente no país, há mais de oito anos.

Devido à deterioração das condições de vida dos emigrantes, as autoridades líbias decidiram, em colaboração com instituições das Nações Unidas, encerrar centros de acolhimento, onde dois mil e 800 migrantes clandestinos estão retidos.