Mundo

Migrantes libertados de camião frigorífico

As autoridades alemães anunciaram terem libertado 11 migrantes que viajavam num camião frigorífico, numa auto-estrada da Baviera.

Fotografia: DR



Segundo a Polícia, citada pela agência de notícias alemã DPA, os migrantes, afegãos de entre 14 e 31 anos, terão entrado no camião na Sérvia.

Foram encontrados no sábado quando o motorista do camião ouviu barulho do interior da câmara frigorífica numa área de serviço da auto-estrada perto de Passau, junto à fronteira com a Áustria.

A Polícia abriu o camião e encontrou os migrantes, que se queixavam de dificuldades respiratórias.

/>As autoridades dizem que o condutor do camião lhes deu garantias credíveis de que não sabia da presença dos migrantes.

O camião, proveniente da Turquia e carregado de fruta, tinha como destino a Bélgica.

A notícia surge dois meses depois de 39 migrantes vietnamitas - 31 homens e oito mulheres, com idades entre os 15 e os 44 - terem sido encontrados mortos dentro de um camião refrigerado numa área industrial em Grays, na região de Essex, cerca de 30 quilómetros a leste de Londres.