Migrantes protestam com violência no Norte da Grécia

A Polícia divulgou, ontem, que migrantes, acolhidos em instalações no Norte da Grécia, promoveram protestos violentos no local, em contestação ao atraso dos processos de asilo devido às restrições impostas pela actual pandemia.

Segundo as autoridades policiais, os protestos nas instalações de acolhimento, localizadas junto à fronteira com a Turquia, que albergam cerca de 250 requerentes de asilo, também envolveram migrantes menores não acompanhados, mas não relatou registo de feridos nos distúrbios.

O expediente dos serviços de asilo, à semelhança de outros serviços públicos na Grécia, está reduzido devido às medidas de restrição por causa do novo coronavírus.

A situação acabou por atrasar, em várias semanas, todos os procedimentos relacionados com os pedidos de asilo.

Antes da pandemia, a Grécia estava a ser confrontada com um aumento do fluxo de migrantes procedentes da vizinha Turquia.