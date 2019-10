Mundo

Migrantes protestam contra más condições

Cerca de 400 migrantes, maioritariamente mulheres e crianças, protestaram, on-tem, na ilha de Lesbos, Grécia, contra as condições no campo de refugiados de Moria, há muito sobrelotado, anunciou a Polícia local.

Os centros de acolhimento estão superlotados e sem condições

Fotografia: DR

Os migrantes começaram a manifestação à saída do campo de Moria e dirigiram-se ao Porto de Mytilène, gritando contra as condições de vida e com alguns idosos a transportar macas cobertas de lençóis para simular cadáveres, adiantou o porta-voz da Polícia grega, Theodoros Chronopoulos.

O protesto aconteceu dois dias depois de ter sido registado um incêndio no campo de refugiados, que provocou um morto e 17 feridos.

Os migrantes exigem sair de imediato da ilha e pedem melhores condições de vida, explicou a mesma fonte.

Uma delegação da ONG Oxfam França visitou um campo de oliveiras, ao lado do campo de Moria, que está cheio de tendas e barracas improvisadas.

“É muito pior do que aquilo que imaginávamos”, afirmou a directora-geral da Oxfam França, Cécile Duflot.

“Estamos na Grécia, um país da União Europeia. Mais de 40 por cento daqueles que vivem aqui são crianças, que estão a crescer em condições dramáticas”, disse a responsável da Oxfam.

“Temos de fazer com que a situação mude, é preciso tomar consciência da responsabilidade que depositamos na Grécia e naquelas ilhas. Não podemos fi-car satisfeitos com aquilo que existe nestes campos”, acrescentou.