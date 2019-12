Mundo

Migrantes resgatados no Canal da Mancha

Trinta imigrantes clandestinos que tentaram chegar à costa inglesa, a bordo de duas embarcações, foram resgatados, ontem, no Canal da Mancha, anunciaram as autoridades francesas.

Os migrantes foram salvos por uma patrulha francesa

Fotografia: DR

Uma primeira operação de resgate foi lançada durante a madrugada e 11 pessoas, incluindo duas crianças, a bordo de uma embarcação com falha do motor, foram resgatadas a cerca de cinco quilómetros e meio de Calais, no Norte A França, precisou a autoridade marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte, em comunicado.

Também ao início da manhã de ontem, 20 migrantes com hipotermia ligeira incluindo uma mulher grávida, a bordo de uma pequena embarcação que estava a meter água, foram resgatados ao largo de Dunquerque, cerca de 40 quilómetros a leste de Calais.

Todos os migrantes foram levados sãos e salvos por uma patrulha marítima, até à costa francesa.