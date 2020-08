Mundo

Mike Pompeo ignora intimação do Congresso

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, rejeitou, sexta-feira, as intimações feitas pelo Congresso a si e ao Departamento de Estado para dar informações sobre dois temas “politicamente quentes”.

Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo

A recusa deve conduzir à escalada do confronto entre o Departamento de Estado e a Câmara dos Representantes, dominada pelos democratas, quando se aproximam as eleições de Novembro. Em cartas enviadas à comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes, Pompeo e o chefe dos assuntos jurídicos do Departamento de Estado declararam que não tinham qualquer intenção de obedecer à intimação.

Argumentaram que as intimações são politicamente motivadas, sem razão de ser e desnecessárias porque a informação e os depoimentos podem ser conseguidos de outra forma. Apesar de as intimações do Congressos serem legalmente coercivas, vários membros do Governo têm recusado repetidamente cumprir as exigências da Câmara dos Representantes, sem que daí tenham resultado consequências relevantes.

Numa das cartas, Pompeo escreve, dirigindo-se ao presidente da comissão, o democrata Eliot Engel, eleito pelo Estado de Nova Iorque, que ele estava para lá do admissível, uma vez que as intimações eram “ultrajantes” e ignoravam os esforços de boa-fé do Departamento de Estado para procurar responder a questões sobre o despedimento do inspector-geral do Departamento de Estado e o fornecimento de documentos relacionados com a Ucrânia às comissões controladas pelos republicanos no Senado.

Eliot Engel emitiu as intimações em 31 de Julho e 3 deste mês, acusando Pompeo e o Departamento de Estado de “ignorarem” pedidos repetidos de informação sobre aqueles assuntos.