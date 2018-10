Mundo

Mike Pence acusa China de ingerência política

O Vice-Presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, fez ontem as mais graves acusações da actual Administração da Casa Branca contra a China, ao dizer que Pequim regride nas liberdades e insiste na “ingerência política” para afastar o Presidente Donald Trump.

Vice-Presidente confirmou a guerra comercial contra Pequim

Fotografia: DR

O número dois do Go-verno dos Estados Unidos retomou o discurso das acusações emitidas nas últimas semanas por diversos membros da administração, em particular por Donald Trump no discurso da semana passada no Conselho de Segurança da ONU. E confirmou uma ofensiva generalizada contra Pequim em plena guerra comercial.

“A China desencadeou um esforço sem precedentes para influenciar a opinião pública americana, às eleições” legislativas de Novembro, “e o ambiente que vai conduzir à eleição presidencial de 2020”, denunciou perante o Hudson Institute, um círculo de reflexão conservador de Washington.

“A China imiscui-se na democracia americana” “para dizer as coisas de forma abrupta, a liderança do Presidente Trump funciona: a China pretende um Presidente americano diferente”, argumentou.

De passagem, Mike Pence também considerou que a ingerência russa na política norte-americana “é pouca coisa em comparação com o que a China faz por todo os Estados Unidos.”

A ingerência russa destinada a beneficiar uma vitória de Donald Trump nas presidenciais de 2016 está no centro de um inquérito federal do procurador Robert Mueller, que também tenta determinar se existiu conluio entre Moscovo e a equipa de campanha do candidato republicano.

O Vice-Presidente dos EUA detalhou estas acusações, assegurando que se apoiam em parte em invenções das agências de informações.

Segundo Pence, as autoridades chinesas, que “tentam explorar as divisões entre os níveis federal e local”.