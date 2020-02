Mundo

Milhares de britânicos festejaram o “Brexit”

Milhares de britânicos saíram às ruas na noite de sexta-feira para ontem, para celebrar a saída oficial do Reino Unido da União Europeia.

Ruas de Londres foram engalanadas para a festa

O bloco comunitário perdeu um membro. A saída do Reino Unido foi consumada a 31 de Janeiro e os britânicos pró-Brexit correram em massa às ruas para festejarem a data. Era meia-noite em Bruxelas (menos uma em Londres e Angola) quando a saída - que até teve direito a uma contagem decrescente no número 10 de Downing Street - ocorreu.

Se havia quem dentro do país se opunha a este desfecho, os que o apoiavam tiveram um dia de festa que se prolongou até à noite quando tudo foi oficializado.

Reunidos principalmente na Parliament Square, em Londres, milhares de britânicos celebraram com várias personalidades defensoras do Brexit, entre as quais se destacava Nigel Farage.

Foram 47 anos de união à Europa que se quebraram entre sorrisos e música na capital do Reino Unido. O bloco europeu perdeu, assim, e pela primeira vez, um estado-membro, passando a 27.

O período de transição alarga-se até 31 de Dezembro deste ano. Até aí, os britânicos continuarão a respeitar as normas europeias e a fazer parte do mercado único europeu. O país deixa, porém, de estar representado nas instituições de Bruxelas e de participar nas decisões.