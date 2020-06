Mundo

Milhares de pessoas despedem-se de George Floyd

O funeral de George Floyd realizou-se, ontem, no Cemitério Houston Memorial Gardens, no subúrbio de Perland, no Estado de Texas, ao lado da mãe, Larcenia Floy, mas antes disso, muitos foram os que não se importaram de passar horas, sob altas temperaturas, à espera na fila para poder prestar homenagem ao homem, de 46 anos, que morreu na sequência daquilo que muitos consideram ter sido o uso abusivo de força por parte de um agente da Polícia.

O caixão dourado com o corpo de Floyd esteve na segunda-feira exposto numa igreja em Houston, cidade onde o homem cresceu.

O caixão foi escoltado para a igreja pela Polícia e no exterior foi colocado um grande arranjo floral com as letras BLM, referentes ao lema dos protestos contra o racismo e a brutalidade policial dos últimos dias: "Black Lives Matter" (as vidas negras importam).

George Floyd, de 46 anos, morreu em 25 de Maio, em Minneapolis (Minnesota), depois de um Polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar.

A sua morte inspirou protestos nos Estados Unidos e em todo o mundo e chamou uma vez mais a atenção para o modo como a Polícia e o sistema de Justiça norte-americanos tratam os afro-americanos.

Floyd cresceu numa zona de Houston chamada Third Ward e era um conhecido jogador de futebol americano no secundário além de ter colaborado como "rapper" com o famoso músico local DJ Screw. Mudou-se para Minneapolis há vários anos para procurar trabalho.

O seu rosto aparece agora num mural no seu antigo bairro e o nome foi cantado por dezenas de milhares na semana passada numa marcha de protesto no centro de Houston.

PM britânico reconhece “injustiça”

O Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, reconheceu o "inegável sentimento de injustiça” vivido por pessoas negras e de outras etnias minoritárias e defendeu que o Reino Unido deve fazer melhor como sociedade para combater o racismo.

“A morte de George Floyd ocorreu a milhares de quilómetros de distância - noutro país, sob outra jurisdição - e, no entanto, simplesmente não podemos ignorar a profundidade da emoção que foi desencadeada por esse incidente, de um homem negro perder a vida nas mãos da Polícia”, afirmou, numa declaração à publicação "The Voice".

As últimas palavras de Floyd "não consigo respirar”, refere Johnson, "despertaram uma raiva e um sentimento de injustiça generalizado e incontestável e inegável, um sentimento de que pessoas de grupos étnicos negros e minoritários enfrentam discriminação: na educação, no emprego, na aplicação do direito penal”.

Embora se sinta "orgulhoso" por liderar "o Governo mais etnicamente diverso da história" do Reino Unido, o Primeiro-Ministro britânico admite que é preciso fazer mais para combater o racismo no país.

Porém, Boris Johnson criticou aqueles que participaram em manifestações durante o fim- de- semana sem cumprir as regras de distanciamento social e condenou os confrontos com a Polícia e actos de vandalismo, prometendo que os responsáveis serão castigados de acordo com a lei.

"Nós temos uma democracia neste país. Se quiserem mudar a paisagem urbana, podem candidatar-se às eleições ou votar em alguém que o faça”, vincou. A intervenção do Primeiro-Ministro segue-se a cerca de 200 manifestações durante o fim- de- semana com mais de 100 mil pessoas em cidades como Londres, Bristol, Manchester, Edimburgo e Glasgow.

Trudeau defende câmaras de vídeo nas fardas da Polícia

O Primeiro-Ministro do Canadá defendeu, por seu turno, a instalação de câmaras de vídeo nas fardas dos elementos das forças de segurança para evitar erros da Polícia e discriminação racial, na sequência da contestação global pela morte do afro-americano George Floyd.

“Concordámos que temos de ir em frente com as câmaras para os agentes da Polícia Montada do Canadá Real ”, disse Justin Trudeau, citado pela agência France-Press, depois de uma reunião com a comissária Brenca Lucki.

O chefe do Governo canadiano acrescentou que pretende levantar a questão junto das autoridades responsáveis pelas Polícias provinciais e municipais, durante esta semana.

“Temos de trabalhar juntos”, prosseguiu Trudeau, sublinhando que os equipamentos de vídeo “são um elemento de transparência” e que seriam “muito importantes para as forças policiais” do Canadá.

Na sequência das manifestações que decorreram por todo o mundo, incluindo no Canadá, para contestar a morte do cidadão afro-americano George Floyd, em Minneapolis, no Estado norte-americano do Minnesota, Trudeau prometeu medidas “ousadas, concreta e rápidas” para responder às exigências dos manifestantes canadianos.

Congressistas debatem reforma da Polícia

O Congresso Federal discute, hoje, a proposta de lei sobre as reformas da Polícia, apresentado, segunda-feira, por 200 congressistas democratas em resposta às reivindicações dos manifestantes contra o racismo e as acções dos agentes contra os manifestantes, após a morte do afro-americano George Floy às mãos de um agente da Polícia, em 25 de Maio, em Minneapolis, no estado de Minnesota.

Numa altura em que os Estados Unidos entraram na terceira semana consecutiva de grandes protestos em várias partes, depois da morte de George Floyd, uma proposta de lei foi apresentada, na segunda-feira, por cerca de 200 congressistas democratas na Câmara dos Representantes, em convergência com as reivindicações dos manifestantes.

O racismo tem sido a principal mensagem que os manifestantes querem denunciar e combater, nomeadamente com o slogan "Black Lives Matter" ("Vidas negras importam").

Desde 25 de Maio (dia da morte de George Floyd), os Estados Unidos enfrentam ondas de protestos para denunciar a violência policial, passando pelas exigências de reformas da Polícia e culminando, esta semana, com a reivindicação "defund the police" (cortar o financiamento à Polícia).

O último 'slogan' pretende que os orçamentos dos Departamentos de Polícia sejam reduzidos e o dinheiro retirado seja empregue noutras áreas da sociedade, para o bem geral da população.

A Associação Nacional de Organizações Policiais (NAPO) considera, numa declaração, que a audiência programada para hoje, no Congresso Nacional, para discussão do novo projecto de lei, será uma "repetição" de iniciativas anteriores, "ilustrando que os legisladores democratas não têm seriedade em ter uma conversa real sobre policiamento".

A NAPO sustenta que quer "trabalhar com legisladores em alterações significativas no policiamento e práticas da Polícia", mas critica que "algumas das propostas apresentadas pelos democratas da Câmara colocariam os oficiais e o público em maior risco".

A proposta de lei apresentada na segunda-feira, intitulada "Lei de Justiça no Poli-ciamento" visa introduzir novos programas de formação e treino para prevenir a discriminação racial ou religiosa.

Para os democratas, as polícias devem reconsiderar o dever de intervenção e as técnicas de redução da violência, como também afastar para último plano o uso da força letal. Os agentes federais devem trazer câmaras de gravação nos uniformes e nos carros, segundo a proposta dos democratas.

A nova proposta de lei pretende proibir estrangulamentos, sob várias formas, inclusive a técnica que asfixiou George Floyd (com um joelho sobre o pescoço) e também as buscas em casa sem notificação prévia aos habitantes, como a busca que vitimou mortalmente Breonna Taylor, na cidade de Louisville, Kentucky, em Março.

Breonna Taylor, afro-americana de 26 anos, foi morta a tiro pela Polícia, em casa, numa troca de tiros entre o namorado e os agentes da Polícia, que entraram sem aviso na habitação, em busca de drogas, que não foram encontradas.

Segundo um comunicado divulgado na segunda-feira, pelo Comité Judiciário da Câmara dos Representantes, o projecto de lei indica que os Departamentos de Polícia locais devem recolher dados sobre o uso da força pelos agentes, especificados por raça, sexo, deficiência física ou mental, religião e idade dos cidadãos.

Os dados deverão ser enviados ao Governo Federal, para um registo nacional de denúncias e acções disciplinares contra agentes da Polícia. Deverá ser criado, também, um programa de subsídios para que procuradores gerais iniciem e conduzam investigações independentes em casos de má conduta ou uso excessivo da força.

Trump perde terreno para Biden

Uma nova pesquisa da SSRS (empresa de pesquisa) para a CNN mostra que o índice de aprovação do Presidente Trump caiu 7 pontos percentuais (p.p.) desde o passado mês de Maio. O candidato republicano à reeleição fica cada vez mais atrás do candidato democrata à eleição para a Presidência do país, a 3 de Novembro deste ano. Biden regista, nesta altura, o seu mais alto nível de apoio nas pesquisas da CNN.

A pesquisa também, revela, que há uma maioria crescente de norte-americanos que sente que o racismo é um dos grandes problemas do país e que o sistema de justiça criminal do país favorece mais os brancos do que os negros.

Oito em cada dez pessoas dizem que os protestos que se seguiram à morte de George Floyd às mãos da Polícia, em Minneapolis, justificam-se. As inter-relações raciais e étnicas são agora uma questão de campanha, tão importante quanto a economia e dos cuidados de saúde, pode depreender-se da mesma pesquisa.

O Presidente está com o seu pior índice de aprovação desde Janeiro de 2019, e muito próximo dos índices de aprovação que tiveram Jimmy Carter e George H.W. Bush em ano de reeleição – quando perderam o mandato. Trump está 14 p.p. atrás de Biden, que já garantiu o número de delegados suficientes para ser indicado como o candidato democrata.

De acordo com a sondagem da CNN, o Presidente conta com 41 por cento de aprovação e Bidem está com 55 por cento - o apoio a Biden é o mais expressivo até agora. Esta sondagem acontece uns dias depois da repreensão pública do ex-secretário da Defesa James ‘Jim’ Mattis e da importante entrevista de Colin Powell à CNN. Uma e outra tiveram um estrondoso eco na imprensa mundial.

A pesquisa revela, ainda, que as pessoas desaprovam a forma como Trump trata as questões raciais (63 por cento); e quanto à sua resposta aos protestos recentes, 65 por cento dizem que foi mais prejudicial do que útil. A maioria dos norte-americanos considera que os protestos pacíficos, que ocorrem em todo o país, após a violência policial contra mais um afro-americano justificam-se (84%).

Entre os democratas, 42 por cento considera que os protestos violentos, em resposta à violência policial contra afro-americanos, justificam-se, mas só 9 por cento dos republicanos pensam dessa forma. Entre os negros, 39 por cento dizem que os protestos violentos são justificados, entre os brancos essa opinião baixa para os 23 por cento. Dois terços dos americanos consideram o racismo um grande problema dos EUA nos dias de hoje.

O aumento desse índice está mais acentuado entre os negros - 88 por cento agora quando em 2015 esse valor era de 66% -, mas há um aumento entre os latinos - de 64% para 79% -, e também entre os brancos - de 43 para 60 por cento.

Também houve um aumento do número dos que afirmam que o sistema de Justiça criminal dos EUA favorece mais os brancos do que os negros: 67 contra acima dos 52 por cento, no Outono de 2016. Cerca de um quarto dos americanos (25 por cento), incluindo uma maioria de negros (54 por cento), afirmam que temem pela vida por causa da sua raça ou etnia.

Entre os eleitores negros, Biden é o preferido: 91 por cento. Biden também supera Trump na forma como teria lidado com o novo coronavírus (55 a 41 por cento), e na liderança do país em tempos de crise (55 a 41 por cento). Trump supera Biden em ser o mais confiável para lidar com a economia: 51 por cento confiam no Presidente, 46 por cento em Biden.

O apoio a Trump é escasso fora de seu próprio partido. Entre os independentes, 52 por cento dizem que apoiam Biden para a Presidência vs. 41 por cento para Trump, apenas 37 por cento diz que aprova o seu tratamento com a Presidência e 68 por cento acha que a sua resposta aos protestos foi prejudicial.