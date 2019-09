Mundo

Milhares de pessoas detidas em protestos

Mais de mil pessoas foram detidas no Egipto após os protestos da semana passada contra o Presidente Abdel-Fatah al-Sissi, denunciaram, ontem, duas Organizações Não-Governamentais (ONG) egípcias de defesa dos direitos humanos.

Fotografia: DR

Desde a passada sexta-feira, as autoridades egípcias detiveram manifestantes, jornalistas e activistas políticos, segundo o Centro Egípcio para as Liberdades e Direitos e o Centro para os Direitos Económicos e Sociais.

A denúncia destas duas ONG sobre estas detenções em massa surge num momento em que o empresário egípcio Mohammed Ali, radicado em Espanha e o promotor dos recentes protestos anti-governamentais, lançou um apelo para a realização de novas manifestações hoje.

Entre as últimas pessoas detidas, figuram dois académicos conhecidos pelas posições críticas em relação ao Governo egípcio, Hazem Hosni e Hassan Nafaa, indicaram as mesmas fontes.

Detido na terça-feira à noite, Hazem Hosni, professor de ciência política na Universidade do Cairo, integrou a equipa da campanha de Sami Anan, que se apresentou como adversário de Abdel-Fatah al-Sissi nas eleições presidenciais egípcias de Março de 2018.

Antigo general e chefe do Estado-Maior, Sami Anan seria detido e preso após o anúncio da sua candidatura presidencial. Hassan Nafaa, também professor na Universidade do Cairo, foi igualmente preso na noite de terça-feira. Dois advogados egípcios, citados pela agência norte-americana Associated Press (AP), avançaram que outro proeminente activista político, Khaled Dawood, foi detido ontem pelas autoridades.

Os mesmos advogados falaram em cerca de 1.200 pessoas detidas desde a passada sexta-feira.