Milhares de russos manifestam-se contra prisão de ex-governador

Várias dezenas de milhares de manifestantes, refere a imprensa local, desfilaram hoje na cidade de Khabarovsk, no extremo oriente da Rússia, abalada por grandes manifestações após a prisão do governador regional, Sergei Fourgal, a 09 de Julho.

Fotografia: DR

Pelo quinto fim de semana consecutivo, os manifestantes percorreram as ruas da cidade de 600 mil habitantes, próxima da China, a entoarem palavras de ordem contra o Kremlin e de apoio ao popular ex-governador da região, transferido e preso em Moscovo.

Os habitantes de Khabarovsk manifestam-se em massa todos os sábados e, diariamente, realizam pequenas manifestações. Este movimento de protesto contra o Governo é o mais importante em muitos anos na Rússia, fora de Moscovo.

Sergei Fourgal foi eleito governador em 2018, com uma larga margem do candidato do Kremlin e os habitantes da região acreditam que a sua prisão, quando ele é muito popular, tem motivações políticas, já que os presumíveis assassínios, que estão na base da sua detenção, remontam a meados do ano 2000.

Os manifestantes questionam o porquê de ser julgado longe de Khabarovsk. Segundo a imprensa local, a manifestação reuniu dezenas de milhares de pessoas, há até quem cite 100 mil manifestantes. O município de Khabarovsk assegurou que somente 2.800 pessoas se deslocaram à rua e afirmou que o número de participantes "caiu".

Elena Ogly, de 38 anos, afirmou à agência France-Presse que queria "defender os interesses da região e dos seus cidadãos que elegeram o seu Governador". "Nós o escolhemos honestamente. Nós queremo-lo, nós somos um bloco de apoio na retaguarda, como podem verificar. Só paramos quando o presidente nos der uma resposta, ou então não pararemos", disse a directora de um salão de beleza.

As manifestações de apoio ao movimento de Khabarovsk estão organizadas em diversas cidades da Rússia e estão previstas para os sábados. De acordo com a organização não-governamental (ONG) OVD-Info, especialista no monitoramento de manifestações, pelo menos, cinco pessoas foram hoje interpeladas de forma rápida em Vladivostok, outra grande cidade do extremo oriente da Rússia.