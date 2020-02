Mundo

Milhares nas ruas contra a nomeação de Allawi

Manifestantes de várias cidades do Sul do Iraque rejeitaram, hoje, o Primeiro-Ministro nomeado na véspera, apesar das promessas de resposta às exigências do movimento de contestação que agita o país há quatro meses.

Mohammed Allawi anunciou, no sábado, ter sido nomeado pelo Presidente, Barham Saleh, para formar Governo, dois meses após a demissão do antecessor, Adel Abdel Mahdi, sob pressão da rua.

Depois de Dezembro, Abdel Mahdi continuou a gerir os assuntos correntes e os manifestantes anti-governamentais exigiram que o seu sucessor fosse independente do meio político, que acusam de corrupção e de incompetência.

Se os partidários do influente líder xiita Moqtada Sadr manifestaram no sábado em Bagdad o apoio ao Primeiro-Ministro designado, ontem nas cidades do sul xiita, os opositores exprimiram a rejeição a Allawi, ex-ministro das Telecomunicações, noticiou a AFP.

“Mohammed Allawi está rejeitado por ordem do povo”, lia-se numa placa recentemente pendurada numa cidade sagrada de Najaf, a cerca de 180 quilómetros a sul de Bagdad.

Na noite de sábado para ontem, homens jovens com a cara tapada atearam fogo a pneus para bloquear as ruas, segundo um repórter da France Press.

Segundo a mesma fonte, as auto-estradas que conduzem a Najaf e as grandes artérias da cidade continuavam bloqueadas por pneus em chamas.

Em Kout, centenas de pessoas desceram as ruas gritando: “Já foi tentado antes e não deve acontecer outra vez”.

Em Diwaniya, os manifestantes reuniram-se do lado de fora dos edifícios do Governo para exigir o encerramento dos mesmos e os estudantes realizaram sit-ins´ (protestos sentados) nas escolas e nas universidades.

Em al-Hilla, os opositores bloquearam os principais acessos à cidade e gritaram “Allawi não é o chefe do povo”.

No sábado, as forças políticas no Parlamento chegaram a um consenso para a escolha de Allawi, após semanas de crise.

Segundo a Constituição, o novo Primeiro-Ministro tem um mês para formar Governo, que deverá ser aprovado por um voto de confiança no Parlamento.