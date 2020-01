Mundo

Milhares voltam a protestar contra o sistema de pensões

Milhares de pessoas voltaram ontem a protestar, em França, contra a revisão do sistema de pensões proposto pelo Governo, com os sindicatos a reiterarem a “determinação” de prosseguir o movimento de contestação.

Pela sexta vez, desde 5 de Dezembro, os sindicatos franceses apelaram a “uma jornada de mobilização, interprofissional em massa, de paralisações e de manifestações” de rua.

Manifestações decorreram em várias cidades do país, como Marselha, Toulouse, Saint-Nazaire e Paris, segun-do relatou a agência France Press (AFP).

Na capital francesa, a Confederação Geral do Trabalho (CGT), a principal central sindical do país, apontou para a participação de 250 mil manifestantes, menos que os 370 mil registados na última quinta-feira, 9 de Janeiro.

“Pensões por pontos: todos perdedores, reforma aos 60: todos ganhadores!” era a frase inscrita numa faixa que abria o protesto, em Paris, que reuniu pessoas de várias áreas profissionais, como professores, advogados, trabalhadores do sector dos Transportes e estudantes, de acordo com a AFP.

“A determinação ainda é grande”, garantiu o secretário-geral da CGT, Philippe Martinez.

Para o representante da central sindical, que tem estado na linha da frente da contestação contra a reforma das pensões, “nunca é tarde para fazer ceder um Governo”.

Um dos actuais desafios que enfrenta a CGT é manter a mobilização das pessoas para continuar a pres-

sionar o Governo do Presidente francês, Emmanuel Macron, e conseguir a suspensão da revisão do sistema de pensões.

De acordo com a contagem feita pela AFP, a partir dos dados fornecidos pela Polícia e pelas autarquias, as manifestações fora de Paris tinham conseguido reunir, no conjunto, durante a tarde, cerca de 42 mil pessoas.

A reforma proposta pelo Governo visa alinhar França à maioria dos países, estabelecendo um sistema “universal” de pensões.

Para tal, o Executivo propõe-se uniformizar os 42 sistemas de pensões diferentes que existem em França e aplicar um sistema de cálculo (por pontos).

Outra das intenções do Executivo, é o aumento da idade de reforma dos 62 para os 64 anos.

No fim-de-semana passado, numa carta assinada pelo Primeiro-Ministro francês, Edouard Philippe, o Governo afirmou estar “disponível para retirar” da re-forma do sistema de pensões a medida que incentiva os franceses a trabalharem até aos 64 anos.

Na mesma altura, Edouard Philippe ressalvou que a retirada “provisória” da medida estaria condicionada a novas conversações com os parceiros sociais, que teriam de encontrar meios, até finais de Abril, para garantir o equilíbrio financeiro do sistema em 2027.

Ainda no fim-de-semana, a CGT rejeitou a proposta do Executivo e manteve a exigência da “suspensão” da reforma do sistema de pensões.

“O debate sobre a idade de aposentação não é mais que fumaça com o objectivo de conseguir a adesão de alguns sindicatos”, declarou, então, a central sindical.

Novas manifestações estão convocadas para a próxima semana, nomeadamente para próxima sexta-feira, dia em que o projecto-lei sobre a reforma das pensões é analisado em Conselho de Ministros.

Marine Le Pen é candidata à Presidência em 2022

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, disse, quinta-feira, que tenciona candidatar-se à Presidência da República em 2022, naquela que será a terceira candidatura presidencial.

“A minha intenção é avançar para um projecto de unidade nacional […] que possa unir todos os franceses em torno de um projecto de alternância para recuperar o país”, disse Marine Le Pen, num encontro com jornalistas em Paris.

Quando faltam mais de dois anos para as presidenciais, Le Pen é a primeira pessoa a anunciar uma candidatura. Nas últimas presidenciais, em 2017, a líder da extrema-direita ficou em segundo lugar na primeira volta, com 21,9 por cento, contra os 23,7 obtidos por Emmanuel Macron, o mais votado.

Na segunda volta, Macron derrotou Le Pen com 66,1 por cento dos votos, contra 33,9 da adversária.

A candidatura para as eleições presidenciais de 2022 terá de ser validada em 2021 em Congresso nacional do partido a que ela pertence, União Nacional (RN, ex-Frente Nacional).