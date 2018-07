Mundo

Milhares de imigrantes querem chegar à Europa

No Norte de África, à espera de atravessar o estreito de Gibraltar para alcançar a Eu-ropa, estão cerca de 50 mil subsaarianos, segundo a informação avançada pelo jornal espanhol “El Mundo” que cita fontes policiais para descrever a gravidade da si-tuação que se vive actualmente em Marrocos.

Cidadãos de vários países arriscam tudo para atingir Europa

Fotografia: DR

“Dispostos a tudo”, escreve o jornal, sobre os imigrantes que não param de chegar ao Norte de África. As autoridades avisam que as chega-das podem ser cada vez mais numerosas e as avalanches de imigrantes ainda mais difíceis de conter.

Exemplo disso foi o que aconteceu na quinta-feira, quando mais de 600 imigrantes da África Subsaariana entraram em Ceuta depois de saltarem a vedação da zona fronteiriça que separa a cidade autónoma, de Marrocos, segundo fontes da Guardia Civil. Na ocasião 15 elementos da Polícia espanhola e 132 imigrantes ficaram totalmente feridos.

De acordo com a Guardia Civil espanhola, 800 imigrantes participaram neste ataque e alguns usaram lança-chamas, excrementos, pedras e paus para praticar actos de violência contra as autoridades. Cinco agentes e 11 imigrantes tiveram de receber assistência no Hospital Universitário de Ceuta.

Os imigrantes entraram na zona fronteiriça onde existe uma maior facilidade para chegar ao perímetro, dado que as câmaras de vigilân-cia instaladas no local não os conseguem detectar, por haver alguns pontos sem visibilidade. Por pouco mais de uma hora, os agentes marroquinos e elementos da Guardia Civil tentaram conter o ataque, mas centenas de imigrantes conseguiram saltar a vedação e entrar em Ceuta. A Guardia Civil diz que 602 imigrantes conseguiram atingir a cidade, dos quais 586 estão no Centro de Permanência Temporária.