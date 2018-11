Mundo

Milhares de migrantes chegaram ao México

Cerca de 5.500 migrantes que partiram das Honduras a 13 de Outubro em direcção aos Estados Unidos chegaram na quarta-feira à Cidade do México, informou a Comissão de Direitos Humanos daquele país.

Procissão tenta a todo custo entrar nos EUA

Fotografia: DR

O presidente da comissão, Nashieli Ramirez, deu conta deste novo número numa conferência de imprensa realizada num abrigo destinado aos migrantes, localizado num estádio da capital.

Segundo Ramirez, 86 por cento dos migrantes são hondurenhos e os restantes 14 são oriundos da Guatemala, Nicarágua, El Salvador, Panamá e Costa Rica.

A Comissão e o Conselho Municipal do México estão a coordenar a ajuda aos migrantes neste abrigo, que agora está lotado. Segundo as autoridades, a maior parte da caravana das Honduras já chegou ao México, prevendo-se que outros grupos em atraso cheguem ao México no final da semana. Duas outras caravanas, cada uma com cerca de dois mil migrantes, estão a caminho do sul do México.Os primeiros migrantes da segunda caravana podem chegar ao México no sábado, segundo Ramirez.

A maioria dos migrantes da América Central que chegam à Cidade do México está determinada a entrar nos Estados Unidos apesar das ameaças do Presidente Donald Trump, que prometeu impedi-los de entrarem no país e enviou cerca de 4.800 militares para a fronteira.

Para escapar da pobreza ou da violência de gangues criminosos, mais de meio milhão de centro-americanos cruzam todos os anos o México na esperança de entrarem nos Estados Unidos.