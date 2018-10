Mundo

Milhares de migrantes tentam chegar ao EUA

Milhares de migrantes da América Central retomaram ontem a sua marcha em direcção aos Estados Unidos, apesar dos esforços das autoridades mexicanas para os reterem na fronteira.

Fotografia: DR

Segundo as agências internacionais de notícias, há milhares de cidadãos das Honduras que estão a tentar entrar nos Estados Unidos a partir da cidade de Hidalgo, no sul do México. As autoridades mexicanas tentaram bloquear esta caravana de migrantes na quinta-feira numa ponte de fronteira, mas muitos conseguiram entrar ilegalmente no país através do rio que separa o México da Guatemala, noticiou a France Press.