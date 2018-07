Mundo

Milhares de norte-americanos vivem na pobreza extrema

Cerca de 40 milhões de pessoas vivem na pobreza nos Estados Unidos, incluindo 18,5 milhões na pobreza extrema e mais 5,3 milhões na pobreza super-extrema.

O “sonho americano” está longe de se tornar realidade para uma grande maioria de desempregados

Fotografia: DR

Os dados constam de um relatório apresentado no final do ano passado pelo relator especial da ONU para a Pobreza Extrema e Direitos Humanos, Philip G. Alston.

“A riqueza e conhecimento contrastam de forma alarmante com as condições em que vive grande parte dos cidadãos norte-americanos: Cerca de 40 milhões de pessoas vivem na po-breza, 18,5 milhões, na po-breza extrema e 5,3 milhões em condições de pobreza extrema típicas do terceiro mundo”, afirmou Philip Alston, num documento do final de 2017, após viajar durante 15 dias pelos Estados Unidos.

O documento faz uma crítica à maior potência mundial e aponta problemas como a crescente desigualdade, a persistência do racismo e daqueles que estão no poder contra os mais pobres e desfavorecidos.

A embaixadora dos EUA na ONU criticou o documento e, disse que é “desperdício de dinheiro” da ONU investigar a pobreza no suposto “país mais rico e livre do mundo” e que a organização devia ir investigar a pobreza no Burundi e no Congo. O relator da ONU recordou que Donald Trump referiu-se, recentemente, aos países africanos e ao Haiti como “países de merda”, declarações amplamente repudiadas pela conotação preconceituosa e racista.

“Num país rico como os Estados Unidos, a persistência da pobreza extrema é uma decisão daqueles que estão no poder. Com vontade política, poderia ser facilmente eliminada”, disse Philip Alston.

O relatório refere que há uma série de ingredientes indispensáveis a uma política eficaz de eliminação de pobreza, como uma política de pleno emprego, protecção social aos mais vulneráveis, um sistema de Justiça efectivo, igualdade racial e de género. “Os Estados Unidos vão mal em cada uma dessas medidas”.



O “sonho americano”

Entre os principais pontos do relatório sobre pobreza nos EUA, o especialista aponta o tão propalado “sonho americano” como podendo ser uma ilusão. “Os defensores do status quo descrevem os Estados Unidos como uma terra de oportunidades e um lugar onde o sonho americano pode se tornar realidade, porque os mais pobres podem aspirar a chegar ao grupo dos mais ricos, mas a realidade é bem diferente. Os Estados Unidos têm hoje uma das taxas mais baixas de mobilidade social inter-geracional dos países ricos”, segundo Alston.

“As altas taxas de pobreza infantil e juvenil perpetuam a transmissão da pobreza entre as gerações e asseguram que o sonho americano rapidamente se converta na ilusão americana. A igualdade de oportunidades, que é tão valorizada em tese, na prática é um mito, especialmente para as minorias e as mulheres, mas também para muitas famílias de trabalhadores brancos de classe média”.



Pobres são maus, ricos são bons

O relatório critica a forma como “alguns políticos e orgãos de comunicação social norte-americanos” falam sobre as supostas diferenças entre ricos e pobres.

“Os ricos são retratados como trabalhadores, empreendedores, patriotas, que impulsionam o crescimen-to económico. Os pobres, como desocupados, perdedores e desonestos. Como consequência, o dinheiro que se gasta em bem-estar social é atirado para o lixo”, critica Alston.

A realidade é, no entanto, “muito diferente”, diz o relator. “Muitos dos mais ricos não pagam impostos na mesma proporção que os outros, acumulam grande parte das fortunas em paraísos fiscais e obtêm os lucros apenas a partir da especulação, em vez de contribuir para a riqueza geral da comunidade americana”, aponta.

“Em toda sociedade, há quem abuse do sistema, tanto nos níveis superiores como nos inferiores. Mas, na verdade, os pobres são na sua maioria pessoas que nasceram na pobreza ou que caíram ali por circunstâncias que, em grande medida, estão fora do seu controlo, como doenças mentais e físicas”.

Esses preconceitos sobre ricos e pobres reflectem-se na formulação de políticas.

O relator da Organização das Nações Unidas destaca, por exemplo, que um dos principais argumentos para cortar benefícios sociais são as acusações sobre a existência de fraudes e que muitos dos funcionários com os quais conversou disseram haver pessoas que estão sempre a tentar tirar proveito do sistema.

“O contraste com a Re-forma Tributária é ilustrativo. No contexto dos impostos, acredita-se muito na boa vontade e no altruísmo dos beneficiários corporativos, enquanto que à Reforma do Estado de Bem-Estar Social aplica-se o pressupos-to contrário”.



Empregados, mas pobres

Alston realça que um dos argumentos usados nos Estados Unidos por aqueles que defendem cortes nos benefícios sociais é que pobres têm de deixar de depender da ajuda do Governo e trabalhar. “As pessoas acham que, numa economia desenvolvida, há muitos empregos à espera para serem ocupados por pessoas com pouca educação, que, com frequência, têm alguma deficiência, às vezes têm um histórico criminal (com frequência ligadas à pobreza), têm pouco acesso ao sistema de saúde e treino ou ajuda efectiva para conseguir trabalho”.

“Na verdade, o mercado de trabalho para essas pessoas é extraordinariamente limitado, mais ainda para aqueles que carecem das formas básicas de apoio e protecção social”, aponta.

Para ilustrar a insuficiência da estratégia de combate à pobreza apostando no trabalho, mas sem o apoio das políticas sociais, Alston cita como exemplo o caso dos trabalhadores do Walmart, o maior empregador dos Estados Unidos.

“Muitos dos trabalhadores não podem sobreviver com um trabalho em tempo integral se não recebem cupons de alimentação. Isso se en-caixa numa tendência mais ampla: o aumento da proporção de lares que, apesar de terem pessoas empregadas, também recebem assistência para alimentação. Essa proporção foi de 19,6 por cento em 1989 para 31,8 por cento em 2015”, refere.



A Justiça, fonte de recursos

Alston diz que um dos mecanismos que dificulta o progresso dos mais pobres é a grande quantidade de multas e taxas que se aplicam aos que cometem pequenas infracções e que se acumulam até se converterem num enorme peso para eles.

Cita como exemplo o facto de que os documentos de habilitação são suspensos por uma série de infracções, como não pagar uma multa.

“Essa é uma forma de fazer com que os pobres, que vivem em comunidades onde não há investimento em transporte público, sejam incapazes de ganhar um dinheiro que os poderia ajudar a pagar uma dívida pendente”.

As multas por pequenas infracções podem tornar-se um peso para os mais pobres. Nesse sentido, o relator da ONU critica o uso, em todo o país, do sistema judiciário para arrecadar recursos e não para promover justiça.

Ele diz que se tornou um mecanismo para manter os pobres na pobreza enquanto gera recursos para financiar o sistema de Justiça e outros programas.





Criminalização dos pobres é reflexo das falhas do sistema legal

Entre as falhas do sistema legal, o relatório de Alston também destaca que, em muitas cidades, os que vivem na rua são criminalizados apenas pela situação em que se encontram.

“Dormir em lugar público, mendigar, urinar em público e uma infinidade de outras infracções foram criadas para responder à 'praga' dos sem-abrigo”. Alston diz que, se-gundo dados oficiais, em 2017, havia cerca de 553.742 pessoas nessa condição nos EUA, mas ressalta que há evidências de que o número seja muito maior.

O funcionário afirma que só na região de Skid Row, no centro de Los Angeles, há cerca de 1,8 mil sem-abrigo que dispõem de apenas nove banheiros públicos, um número que sequer está de acordo com padrões da ONU para campos de refugiados e situações de emergência.

“Que haja tantos sem-abrigo é algo evitável e reflecte a decisão política de colocar a solução na mão da Justiça em vez de prover lugares para moradias adequadas e acessíveis, serviços médicos, psicológicos e formação profissional”.

“Castigar e prender os po-bres é a resposta tipicamente americana para a pobreza no século 21”, refere Alston na conclusão. “O encarceramento em massa é usado para tornar invisíveis temporariamente os problemas sociais e criar a ilusão de que se está a fazer alguma coisa”.



Desigualdade extrema

Segundo o relatório da ONU, os Estados Unidos são o país rico com o mais alto nível de desigualdade. Ele diz que os 1 por cento mais ricos tinham 10 por cento dos recursos nacionais em 1980 e passaram a ter 20 por cento em 2017. No caso da Europa, foi de 10 por cento a 12 por cento no mesmo período.

“O que a desigualdade extrema significa é que algumas pessoas detêm o poder económico e político e inevitavelmente usam isso para defender os seus próprios interesses”, diz.

“A elevada desigualdade debilita o crescimento económico manifesta-se em baixos níveis educacionais, um sistema de saúde inadequado e na ausência da protecção social para a classe média e os pobres, o que, por sua vez, limita as oportunidades económicas e inibe o crescimento geral”.