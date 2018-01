Mundo

Milhares de pessoas fogem da violência

Mais de 23 mil congoleses fugiram nas últimas semanas da região leste da República Democrática do Congo (RDC) e estão refugiados no Burundi, Tanzânia e Uganda por causa dos novos focos de violência, informou ontem o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Região Leste da RDC é cada vez mais assolada pela violência

Fotografia: Sumy Sadurni| AFP



Nas últimas semanas, uma operação militar contra os grupos armados Mai Mai na província de Kivu do Sul obrigou milhares de pessoas a fugirem das suas casas.

Segundo o ACNUR, “mi-lhares” de congoleses encontram-se na condição de des­-

locados na própria província, enquanto pelo menos 8.200 atravessaram as fronteiras. Cerca de 7 mil chegaram ao Burundi e 1.200 à Tanzânia.

“Os refugiados com os quais falamos disseram-nos que fugiram não só da violência, mas também do recrutamento forçado”, realçou em conferência de imprensa o porta-voz do ACNUR, Ba­bar Baloch.

O porta-voz lembrou que é “imperativo” que os países fronteiriços deixem entrar os refugiados no seu território.

A maioria dos refugiados que chega ao Burundi fá-lo cruzando o lago Tanganica. Babar Baloch alertou que o ACNUR não só está preocupado com os refugiados congoleses, mas também com 43 mil refugiados bu­runde-ses que estão no Kivu do Sul e que entraram na RDC há meses também cruzando o lago Tanganica.

Por outro lado, a violência na província do Kivu Norte forçou 15 mil congoleses a fugir para o Uganda desde Dezembro.

Em Janeiro chegaram uma média de 330 pessoas por dia, quatro vezes mais que a taxa registada em Dezembro do ano de 2017.