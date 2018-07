Mundo

Milhares de voluntários na reconstrução do Japão

Cerca de 18 mil voluntários de todo o Japão participaram sábado em tarefas de limpeza e reconstrução das áreas do oeste do país devastadas pelas fortes chuvas da passada semana, que causaram mais de 200 mortos e dezenas de desaparecidos.

O Governo lançou um programa de voluntariado em colaboração com as autoridades locais para organizar os movimentos de voluntários e distribuir o trabalho, explicou o Conselho de Assistência Social do Executivo.

Quarenta centros de voluntários foram estabelecidos nas autarquias de Ehime, Okayama e Hiroshima, localizadas a oeste do país e onde as chuvas causaram os maiores danos, para gerir as tarefas de cerca de 18 mil pessoas que participam no programa de ajuda. “As autoridades locais estão demasiado ocupadas com as operações de assistência e evacuação, pelo que precisamos da ajuda necessária para as tarefas de reconstrução”, disse um porta-voz do Governo de Hiroshima à agência de notícias Kyodo.

As fortes chuvas registadas desde 6 de Julho em quase metade do arquipélago japonês causaram 204 mortes e cerca de 40 desaparecidos, de acordo com os dados mais recentes fornecidos pelo Executivo. Cerca de 160 casas foram destruídas e outras 700 sofreram danos significativos, como resultado de inundações e deslizamentos de terra provocados pelas chuvas, enquanto cerca de 5.800 pessoas permanecem desalojadas.