Mundo

Milhares nas ruas de Londres para exigir segundo referendo

A maior manifestação de sempre contra o resultado do primeiro referendo aconteceu ontem, nas ruas de Londres. Os manifestantes estão contra a saída do Reino Unido da União Europeia e, por isso, saíram à rua, para exigir que o Governo britânico faça uma segunda votação pública sobre o Brexit.

Fotografia: DR

Segundo o jornal The Guardian, estiveram 700 mil pessoas nas ruas de Londres, naquela que foi a maior manifestação de sempre contra o resultado do primeiro referendo. Os manifestantes muniram-se da bandeira azul e dourada da União Europeia (UE) e seguraram cartazes onde exigem outro referendo.

A marcha é o culminar de mais uma semana complicada no que diz respeito às negociações que Theresa May, Primeira-Ministra, tem mantido com os líderes da União Europeia, em Bruxelas. May voltou a ceder e foi criticada até pelo seu próprio partido.

Faltam apenas cinco meses para a saída do Reino Unido da UE e ainda não há consenso sobre o futuro acordo comercial que o país vai assinar. Os manifestantes exigem que se possam pronunciar sobre os termos em que este acordo será feito.

“As pessoas acham que as negociações do Brexit são uma confusão total, não acreditam que o Governo possa cumprir as promessas feitas”, disse um dos organizadores.