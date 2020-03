Mundo

Milhões de europeus fixam residência no Reino Unido

Mais de três milhões de europeus já pediram o estatuto de residente no Reino Unido, obrigatório a partir do próximo ano, entre os quais 266 mil portugueses, informou, ontem, o Ministério do Interior britânico.

Fotografia: DR

Até ao final de Fevereiro, foram apresentadas 3.343.700 candidaturas, das quais 90 por cento (2.998.300) foram concluídas com a atribuição do título permanente ('settled status'), acessível aos residentes há cinco anos no Reino Unido, ou do título provisório ('pre-settled status'), para aqueles que ainda precisam de completar o tempo necessário.

Depois da Polónia, Roménia e Itália, Portugal é o país com o maior número de candidatos, tendo 265.900 portugueses apresentado a can-

didatura entre os cerca de 400 mil que o Governo português estima que vivam no Reino Unido. O Ministério do Interior revelou que em Fevereiro recusou 300 candidaturas das 268.100 processadas por não serem elegíveis, 6.800 foram consideradas inválidas e 19.100 foram retiradas por desistência ou conside-radas nulas.

O secretário de Estado da Imigração, Kevin Foster, considerou "boas notícias que três milhões tenham agora recebido um estatuto e possam continuar a considerar o Reino Unido a sua casa durante muitas décadas". O sistema de regularização migratória (settlement status) foi aberto no âmbito do processo do "Brexit", pois a saída do Reino Unido da União Europeia, concretizada a 31 de Janeiro, determina o fim da liberdade de circulação do movimento entre estes dois espaços.

Os cidadãos europeus, bem como os suíços, noruegueses, islandeses e nacionais do Liechtenstein, têm, até 30 de Junho de 2021 para se registarem, processo que é inteiramente digital. Porém, a partir de 2021 todos os novos imigrantes serão sujeitos a um sistema de imigração que só vai deixar instalarem-se aqueles que preencham certos requisitos, como um contrato de trabalho com um salário mínimo, determinadas qualificações profissionais e académicas e o domínio da língua inglesa.

Medidas extremas

O Governo britânico está pronto para tomar "decisões incrivelmente difíceis" necessárias para desacelerar a propagação do coronavírus Covid-19, mas ainda não existem planos para impor o confinamento obrigatório, afirmou, ontem, o ministro da Educação."Tomaremos decisões incrivelmente difíceis que sejam necessárias para garantir a segurança da população", garantiu Gavin Williamson à BBC Rádio 4.

Porém, acrescentou, "como disse o Primeiro-Ministro (na quarta-feira), não há planos para fazê-lo nesta altura". Vários jornais anteciparam ontem uma possível proclamação de isolamento parcial ou total em Londres, onde a pandemia está a sentir-se com maiores efeitos e onde as autoridades prevêem que o número de casos dispare nas próximas semanas.

De acordo com os dados públicos disponíveis, 953 das 2.626 pessoas infectadas com o vírus foram diagnosticadas em Londres, capital britânica, onde se registaram também 34 das 104 mortes a nível nacional. De acordo com o "Daily Telegraph", o Governo está a preparar medidas para forçar o encerramento de restaurantes, bares e outro tipo de estabelecimentos comerciais e deixar o uso de transportes públicos apenas a trabalhadores considerados essenciais.

O “Financial Times” adiantou que uma das propostas sugere que apenas uma pessoa do agregado familiar possa sair de casa de cada vez e os supermercados podem passar a ser guardados pela Polícia. Respondendo à pergunta de um jornalista na quarta-feira, o Primeiro-Ministro, Boris Johnson, disse: "Vivemos numa terra de liberdade, o que é uma das grandes características das nossas vidas. Não tendemos a impor esse tipo de restrição às pessoas neste país".

Na quarta-feira, o Governo decretou o encerramento de todas as escolas públicas britânicas a partir de hoje à tarde, permanecendo em funcionamento apenas para os filhos de funcionários dos serviços de Saúde, Polícia e empregados do retalho alimentar, nomeadamente motoristas de entregas.

Ontem, o presidente da Câ-mara de Londres anunciou a redução do serviço do metropolitano e autocarros, incluindo o encerramento de cerca de 40 estações.