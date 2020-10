Man Tay: “Começamos do nada e conquistamos a fama”

A vida futebolística de Salviano está intrinsecamente ligada ao “seu” Progresso Associação Sambizanga e não é por acaso que continua a residir no Sambizanga. Falar de um sem fazer menção ao outro é falsear a história de um dos clubes mais populares do país. Como co-fundador do PAS, revelou que tudo começou sem terem a noção da dimensão que teria a iniciativa.