Militantes da APU-PDGB divididos entre candidatos

Os militantes da Assembleia do Povo Unido/Partido Democrata da Guiné-Bissau (APU-PDGB) em Bissorã, Norte do país, estão profundamente divididos com uns a apoiarem Umaro Sissoco Embaló e outros Domingos Simões Pereira, candidatos que disputam a segunda volta das presidenciais, noticiou, hoje, a Lusa.

Fotografia: JAIMAGEM

Bissorã é considerado ‘bastião’ de Nuno Nabian, líder da APU, terceiro candidato mais votado na primeira volta e que agora apoia Umaro Sisoco Embaló na segunda volta contra Domingos Simões Pereira.

Nabian foi eleito deputado pelo círculo de Bissorã e foi o candidato mais votado na primeira volta das presidenciais naquela cidade, a cerca de 90 quilómetros de Bissau.

O apelo ao voto em Émbaló pode não ter consequências directas. Sem grandes animosidades, Uri Baldé, que se intitula dirigente local, e Blofan Ntun, que se apresenta como militante de base, concordam apenas quando se referem a Nuno Nabian como “o líder”, mas no resto cada um tem a sua justificação para apoiarem Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló, respectivamente.

Uri Baldé culpa Nuno Nabian por aquilo que diz ser “vergonha dos apuanos” — referencia aos militantes daquele partido, por, segundo ele, ter tomado a decisão de apoiar Umaro Sissoco Embalo “sem falar com ninguém”.

“O partido não é do líder, é de nós todos”, observou Baldé que nunca pôs os pés na sede da APU no bairro da Gã Banana, desde o arranque da campanha para a segunda volta das presidenciais, no passado dia 13.

Uri Baldé trabalha “em estrita colaboração com o PAIGC” (Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau) a partir da sede daquele partido no bairro de Braga.