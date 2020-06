Mundo

Militares de volta ao centro da arena política no Brasil

Vanessa de Sousa

O 6.º maior país do mundo, com mais de 200 milhões de habitantes, que é (ainda) a 10.ª maior economia do mundo, será, e de acordo com os epidemiologistas, o recordista em mortes por Covid-19, mesmo com o Governo brasileiro a optar por contabilidade própria, que deixa de fora 44 por cento das mortes.

À pandemia acrescenta-se o caos, a ciência dá as respostas possíveis e na política perfila-se o chamado “salvacionismo militar”, uma característica do Brasil desde a implantação da República, em Novembro de 1889, liderada pelo general de cinco estrelas Deodoro da Fonseca.

De lá para cá, “as quarteladas”sempre fizeram parte da história do país, com especial incidência nos anos 20, 30 e 50 do século XX, culminando com o golpe militar que impôs a ditadura em 1964. A partir de 1985, com a chegada de José Sarney ao poder, os militares foram gradualmente deixando a política para se voltar a dedicar à sua actividade essencial: a defesa e a guerra.

Itamar Franco, Fernandes Henrique Cardoso e mesmo Lula da Silva conseguiram criar uma boa relação com os militares, entretanto confinados aos quartéis. De forma gradual, as Forças Armadas davam espaço interno aos civis enquanto investiam em formação. O oficialato brasileiro é tido como extremamente bem preparado.

Com o Governo de Dilma Rousseff este percurso começa a inverter-se.Os militares voltam-se, e querem voltar, para o Palácio do Planalto, por quatro razões essenciais. De acordo com professor brasileiro de Ciência Política, Octávio Amorim Neto, que estuda a relação das Forças Armadas com o poder, “não foram apenas a crise económica, os escândalos de corrupção, a violência civil que grassou no Brasil na era do PT (Partido dos Trabalhadores), mas também a Comissão da Verdade, que começou a trazer de volta os militares para a arena política”, disse em entrevista que nos enviou.

Presidentes fracos apoiam-se nas Forças Armadas

“Hierarquia e disciplina são fundamentais para as Forças Armadas, um oficial na reserva ainda está emocionalmente ligado aos valores do Exército”, defende o politólogo, daí que, política e culturalmente, esta ideia é favorável ao Presidente Bolsonaro. Dificilmente terá um ministro militar a contraditar o Comandante-em-Chefe das Forças Armadas, pelo menos abertamente. O que não é necessariamente bom para a governação, porque um Presidente comete erros e é importante que um ministro os sinalize.

Hoje o Presidente Bolsonaro, a quem alguém já se referiu como “um Napoleão no hospício”, enfrenta uma situação muito difícil, tanto no plano interno – pandemia, colapso da economia e eventual impeachment, questões legais que envolvem os filhos -, como no plano externo, o Brasil está muito isolado no mundo, onde só conta com o apoio da Casa Branca, o que pode mudar em Novembro. O cientista político considerou que neste tumulto as Forças Armadas têm um papel essencial também como dissuasor das forças da oposição.

Os militares já disseram que não participarão de aventuras que vão contra a Constituição e temem ainda que o oficialato intermédio - que em tempos apoiou Bolsonaro e que agora está muito mais relutante - possa desobedecer. E não há maior horror nas Forças Armadas do que a ideia de não ser obedecido, ou seja, se as Forças Armadas alinharem num possível golpe, o que pode estar em causa é a sua integridade.

Comissão da Verdade agitou as águas

A Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi criada pelo Governo de Dilma, em Maio de 2012, com o propósito de investigar as violações dos direitos humanos no Brasil e as perpetradas no exterior por agentes ao serviço do Estado brasileiro, entre 18 de Setembro de 1946 e 5 de Outubro de 1988, com maior incidência para as violações ocorridas durante o período da ditadura militar (1965-1985).

A comissão, composta por sete membros nomeados pela presidente - ela própria vítima de prisão e tortura - teve o apoio de uma vasta equipa de assessores, consultores e pesquisadores e ouviu centenas de testemunhas, entre ex-presos políticos e familiares de mortos e desaparecidos - foram identificados 434 casos de pessoas mortas ou desaparecidas.

No relatório das conclusões, apresentado em Dezembro de 2014, havia o reconhecimento por parte das Forças Armadas da sua responsabilidade institucional por graves violações dos direitos humanos durante a ditadura militar, e houve, depois, a publicação de uma lista de militares envolvidos, o que caiu muito mal e abriu a porta às questões delicadas que a Lei de Amnistia de 1979 (às vítimas de crimes de violações de direitos humanos e os agentes de Estado responsáveis por esses crimes), quis diluir.

Dilma ainda tentou a revogação parcial desta lei, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) não o permitiu. Aliás, a aprovação da Comissão da Verdade pelo Congresso brasileiro só aconteceu após uma longa e delicada negociação de bastidores com os militares, que exigiram que a comissão não tivesse poder judicial, isto é, não fosse dotada de poder para julgar e condenar os agentes do Estado acusados de violação dos direitos humanos.

Mas houve uma lista, e isso voltou a agitar seriamente os militares. Entretanto, o Brasil é anfitrião da ‘Copa’ do Mundo de Futebol (2014) e dos Jogos Olímpicos (2016) e as Forças Armadas, a par da Polícia Nacional, ocupam o lugar prioritário na segurança do Estado e estão de novo na primeira linha.

A ambiguidade das Forças Armadas

“Eu vejo o exército brasileiro numa posição extremamente ambígua e por razões muito claras: nunca teve tanto poder político desde 1985 e, ao mesmo tempo, o comandante do Exército, o general Pujol, está tentando, de maneira intensa, dissociar a imagem do Exército dos militares que estão no Palácio do Planalto e nos ministérios”, disse-nos o politólogo Amorim Neto, para acrescentar que “essa é uma manobra muito difícil por conta do grande número de militares que estão no Governo – cerca de três mil oficiais das mais diversas patentes em funções civis -, o Presidente tem feito o esforço de associar o Exército ao seu Governo (“as Forças Armadas estão connosco”) e desde a sua posse que participa em frequentes cerimónias militares”.

O politólogo falou ainda do aumento salarial, a isenção de cortes nas pensões e a possibilidade de melhoria das carreiras proporcionadas pelo actual Governo em Dezembro de 2019, e que o Orçamento Geral do Estado para 2020 permitiu a entrega às Forças Armadas, de uma só vez, de uma verba para a construção de fragatas que o Ministério da Economia tencionava fazer de forma faseada, ao longo de três anos.

E o Presidente brasileiro ainda foi mais longe: o orçamento para a Defesa deixou de ser contingenciado e todos os militares na reserva que passaram a trabalhar na função pública tiveram um aumento de cerca de 30 por cento.

Foram vários os benefícios corporativos que prenderam ainda mais os militares ao Governo de Bolsonaro, a que se acrescenta, sublinhou o politólogo, a convergência ideológica de vários sectores das Forças Armadas com o programa do Presidente.

“Mas há um risco, se o Go-verno de Bolsonaro fracassar vai manchar a boa imagem que hoje têm as Forças Armadas e que custou muito a recuperar”, disse ainda Octávio Amorim Neto.

Os militares nunca pediram desculpa pela ditadura militar, mas à medida que o tempo decorria, em especial a partir da presidência de Fernando Henrique Cardoso, as Forças Armadas brasileiras adequaram-se ao regime democrático e fizeram um esforço em resgatar a sua imagem aos olhos da população – o que conseguiram. As Forças Armadas e a Igreja são as instituições em que os brasileiros mais confiam.

O slogan das Forças Armadas “Braço Forte, Mão Amiga” colhe. Temos que chegados à primeira década do século XXI, a subordinação dos militares à autoridade de governos democráticos e a integração de civis no Ministério da Defesa, que chegou a ser liderado pelo jurista Nelson Jobim (de 2007 a 2011), no “Governo de Lula, era uma realidade”.

Em 2016, com a queda de Dilma Rousseff, através de um processo de impeachment, Michel Temer, o seu vice que subiu à presidência, e para contrabalançar a ausência de legitimidade social, apoiou-se nas Forças Armadas.

A partir daí os militares estão de volta ao Palácio do Planalto. Está de regresso “o pretorianismo militar” ou o “salvacionismo militar”, duas expressões grafadas pela Ciência Política, quando se fala do Brasil, e a tutela do processo político pelos militares volta a ser uma das características da política brasileira, assunto que a Ciência Política achava que tinha ficado resolvido a partir da década de 1990.

O politólogo brasileiro lembrou-nos que a forma opaca que os militares têm de governar é muito distinta da forma transparente com que os partidos governam. Dá-nos, como exemplo, que as discussões parlamentares são do conhecimento de todos, qualquer decisão tomada no Congresso madrugada dentro é do conhecimento dos jornalista e tem divulgação pública no dia seguinte.

Já o mesmo não acontece quando as decisões são tomadas por militares, ninguém sabe ao certo o que pensa o alto co-mando do Exército brasileiro, chefiado nesta altura pelo general Edson Leal Pujol.

A instituição, pela sua natureza e por razões de Estado, é fechada e impenetrável, e se isso é importante quando as questões são de guerra ou de defesa, quando os militares ocupam o centro da arena política isso passa a ser um problema, porque os analistas e os jornalistas deixam de ter acesso à informação e ao debate.

Intervenção militar para proteger o poder

The New York Times publicou, esta semana, um artigo onde se podia ler: “A crise tornou-se tão intensa que algumas das figuras militares mais poderosas do Brasil alertam para a instabilidade, iniciando um movimento que os pode levar a assumir o poder da maior democracia da América Latina”.

Longe de se preocupar com esta ideia, o círculo próximo do Presidente Jair Bolsonaro pede aos militares para que “entrem na briga” (“to step into the fray”), escreve o jornal norte-americano.

O artigo lembra que o país que organizou a “Copa” do Mundo e os Jogos Olímpicos passou a ter uma economia vacilante, escândalos de corrupção que envolveram e derrubaram muitos dirigentes e uma batalha de impeachment que pôs fim a “um poderoso Governo de esquerda”. Bolsonaro, o ex-capitão do Exército, entrou neste burburinho evocando o passado militar e prometendo restaurar a ordem.

Entretanto, surgiu a pandemia, e temos Jair Bolsonaro, o “Bozos” como é tratado de forma depreciativa em certos círculos, a dizer coisas como “lamentamos os mortos, mas esse é o destino de todos”, en-quanto que tanto ele como a família são acusados de abuso de poder, corrupção e disseminação de informação falsa.

O jornal adianta que líderes políticos e analistas concordam que a intervenção militar parece pouco provável, ainda assim essa possibilidade paira sobre as instituições democráticas do país. Também é verdade que membros seniores das Forças Armadas como o general Augusto Heleno, conselheiro de segurança nacional do Presidente, e apesar do apoio que lhe tem dado, já veio dizer que não é a favor de nenhum golpe de Estado. Uma outra posição de relativa ambiguidade é a do vice-Presidente, o general Hamilton Mourão.

Há uma percepção generalizada nas Forças Armadas de que se o Governo de Bolsonaro fracassar, e os sinais são evidentes, a sociedade civil irá assacar dos militares a responsabilidade desse fracasso. Mourão tem afirmado que nenhum tipo de acção militar está a ser considerada, mas, e ao mesmo tempo, não deixa de suscitar preocupação com a resiliência das instituições democráticas brasileiras e o retorno à instabilidade política, e daí a necessidade de uma intervenção militar.

“Tapar o sol com a peneira”

O Brasil só é superado pelos Estados Unidos no número de infecções e de mortes. Mas nos Estados Unidos o aumento desses números, a cada 24 horas, é menos acentuado do que no Brasil.

O Governo Bolsonaro respondeu ao alarme social dando ordens para parar a divulgação dos números, no que foi rapidamente contestado por legisladores e especialistas em Saúde Pública, que não só condenaram de forma veemente a medida do Presidente como o criticaram pela forma reiterada como minimiza o perigo do vírus. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal, considerou a manipulação das estatísticas como uma “prática de um regime totalitário” e acrescentou que o “truque não vai absolver o Governo de um eventual genocídio”.

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse que o Presidente ao alterar os números do Ministério da Saúde “está a tentar tapar o sol com a peneira” e “um Ministério que distorce números cria um universo paralelo para não ter de enfrentar a realidade dos factos”.

O Conselho Nacional das Secretarias de Saúde e um consórcio de jornalistas reagiram à medida do Presidente e têm vindo a apresentar dados mais abrangentes, o primeiro através de um site próprio e os segundos através dos media.