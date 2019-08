Mundo

Militares do Marechal Haftar desertam para O lado do Governo de tripoli

O Governo de União Nacional da Líbia, reconhecido pela comunidade internacional, anunciou que 17 membros das forças de Khalifa Haftar entregaram as armas às forças governamentais de entendimento, na região de Al Khalla (Sul de Tripoli).

Fotografia: DR

Segundo a página da operação “Vulcão da Fúria” no Facebook, citada pela AFP, 17 combatentes de Haftar renderam-se e entregaram as armas e equipamento militar.

Os combates entre as forças de Haftar e as do Governo de União Nacional retomaram no Sul da capital líbia após cerca de duas semanas de trégua.

As forças de Khalifa Haftar lançaram ofensiva militar, a 4 de Abril, para assumir o controlo de Tripoli, no entanto, aparentemente, não conseguiram obter progressos significativos.