Militares detêm líder rebelde

As Forças Armadas colombianas anunciaram a captura de um líder da guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) que planeava um atentado com explosivos contra as forças de segurança.

Exército anunciou ter impedido atentado

Fotografia: DR

“Nas últimas horas prendemos o quinto cabecilha da guerrilha, José María Becerra, conhecido como 'Floró', que, com mais de 14 anos de crime nesta organização, tinha sob o seu comando 15 terroristas”, refere o Exército Nacional em comunicado.

Segundo as autoridades, o guerrilheiro foi detido no departamento de Cauca e seria o responsável por cobrar extorsões a comerciantes e pela gestão de finanças ilícitas de laboratórios de fabrico de substâncias alucinogénias. O detido era responsável pelo controlo da produção de pasta de coca na zona. Durante a operação que permitiu a detenção de “Floró” foram apreendidas armas e cinco quilogramas de explosivos, entre outros objectos. O ELN assegurou que o Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, decidiu retomar as conversações de paz, suspensas desde 10 de Janeiro, na capital do Equador. O processo de diálogo volta à mesa das convrsações.