Mundo

Mineiros encontrados sem vida após incêndio

Os nove mineiros que ficaram presos numa mina na Rússia, onde deflagrou um incêndio, foram encontrados mortos.

Fotografia: DR

O incêndio ocorreu no sábado em Solikamsk, com as autoridades russas a levarem a cabo buscas a cerca de 360 metros de profundidade. Na altura ainda não tinham conseguido contactar com os mineiros, para saber em que condições estavam. Entretanto, agências noticiosas russas adiantam que as buscas confirmaram o pior cenário: nenhum dos mineiros sobreviveu.

O incêndio deflagrou numa zona da mina que estava em construção e ainda não está totalmente extinto, dadas as difíceis condições de combate às chamas. Foi aberto um inquérito para apurar em que condições ocorreu o incêndio e verificar se os parâmetros de segurança eram adequados.

A indústria mineira russa tem registado alguns acidentes graves nos últimos anos. Em Fevereiro de 2016, 36 mineiros perderam a vida após um acidente numa mina de carvão no Ártico.