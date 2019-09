Ministério da Defesa lança recrutamento excepcional para ter mais 500 soldados

Documentário “Into the Okavango” está entre os nomeados para os Emmy Awards 2019

“Into the Okavango",documentário que retrata a primeira expedição científica ao longo da bacia hidrográfica do Okavango, está entre os nomeados para os Emmy Awards 2019. De acordo com a Euronews, "Into the Okavango", do cineasta da National Geographic Society, Neil Gelinas, está nomeado na categoria de melhor documentário sobre a natureza.