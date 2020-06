Mundo

Ministério Público moçambicano acusa dois jornalistas

O Ministério Público moçambicano constituiu arguidos os jornalistas Fernando Veloso e Matias Guente, acusados de violação de segredo de Estado por publicarem um alegado acordo confidencial sobre a segurança nas obras de construção dos projectos de gás, em Cabo Delgado, noticiou, ontem, a Lusa.

Ministério Público moçambicano acusa dois jornalistas

Fotografia: DR

Em causa está a publicação, a 11 de Março, de um alegado acordo assinado entre os consórcios que vão explorar gás natural na bacia do Rovuma e o Governo sobre a segurança das operações das multinacionais.

Em declarações à Lusa, Matias Guente, director executivo do Canal de Moçambique, disse que recebeu a notificação no dia 18 de Junho e vai ser ouvido pela Procuradoria na próxima semana.

“Isto deixa-nos preocupados, mas não estamos assustados. Estamos certos que tudo foi feito dentro das nossas atribuições, como órgão de informação”, disse Matias Guente. Fernando Veloso, director editorial, não foi ainda notificado por estar actualmente em Lisboa, devido a problemas de saúde.

O Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD), organização da sociedade civil, repudiou, sexta-feira, o processo, considerando-o “um acto de perseguição”.

“A alegação de que o Canal de Moçambique divulgou um documento confidencial é, no mínimo, absurda, uma vez que os órgãos de comunicação social não são depositários de informações classificadas do Estado”, lê-se numa nota de repúdio do Centro para Democracia e Desenvolvimento.

Em 2015, Fernando Veloso foi arrolado num processo por ter divulgado, no Canal de Moçambique, uma opinião do académico Nuno Castel-Branco sobre o antigo Presidente moçambicano Armando Guebuza, mas não chegou a responder, por se encontrar fora do país.