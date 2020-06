Mundo

Ministra da Educação é demitida por querer gastar 1,8 milhões de euros em chupa-chupas

A ministra da Educação de Madagáscar, Rijasoa Andriamanana, preparava-se para encomendar dois milhões de dólares em doces para crianças em idade escolar, que seriam distribuídos nas escolas, para atenuar o sabor de uma infusão que é dada para tratar a Covid-19.

Fotografia: DR



Mas a encomenda não chegou a ser feita. O Presidente do Madagáscar, Andry Rajoelina, cancelou o plano, apesar de ser ele próprio quem tem promovido o remédio à base de ervas - a Covid-Organics - como cura para o coronavírus. Vários países africanos continuam a importar a Covid-Organics, na crença de que ajuda a combater o vírus, mas a Organização Mundial da Saúde alertou que não existe cura comprovada. E a Academia Nacional de Medicina do Madagáscar também lançou dúvidas sobre a eficácia da bebida à base de artemísia, alertando mesmo que tem potencial para prejudicar a saúde.



O Presidente do Madagáscar, Andry Rajoelina, desdramatiza as críticas e os alertas, dizendo que derivam da atitude condescendente do Ocidente em relação à África.



“Se um país europeu tivesse realmente descoberto esse remédio, haveria muita dúvida? Acho que não”, disse ao canal de notícias France 24.

Quase mil casos de infecção por Covid-19 foram registados no país e Rajoelina enfrenta criticas pela forma como reagiu ao surto. Confrontos eclodiram no início desta semana na cidade oriental de Toamasina, onde soldados foram enviados para garantir o cumprimento das medidas de saúde.



A agitação foi desencadeada após um vendedor de rua ter sido espancado pelas forças de segurança. Os policiais negaram ter cometido qualquer violência.