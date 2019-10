Mundo

Ministro-adjunto cabo-verdiano morreu de ataque cardíaco

O Governo cabo-verdiano informou ontem que a autópsia realizada ao ministro adjunto, Júlio Herbert, encontrado morto no seu gabinete na segunda-feira, resultou de um “enfarte agudo do miocárdio”.

Fotografia: DR

O ministro adjunto do Primeiro-Ministro de Cabo Verde para a Integração Regional, Júlio Herbert, 64 anos, foi encontrado morto ao final da tarde

de segunda-feira, no seu gabinete, no Palácio do Governo, na Cidade da Praia. “Considerando o percurso de Júlio Herbert e os esforços consentidos no processo de afirmação política, económica, social e cultural de Cabo Verde, principalmente no nosso continente, entendemos, em expressão de justa homenagem, declarar dois dias de luto oficial”, lê-se numa mensagem do Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, divulgada ao final da manhã de terça-feira. Entre outros cargos, o até agora ministro adjunto do Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, foi cônsul-geral adjunto de Cabo Verde em Boston, Estados Unidos da América, assessor político-diplomático da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), conselheiro do Presidente da República e conselheiro político e diplomático do Primeiro-Ministro. Diplomata de carreira, Júlio Herbert nasceu em 16 de Novembro de 1954 em Bissau, capital da Guiné-Bissau.