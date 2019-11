Mundo

Ministro congolês realça bom estado das relações

O ministro congolês da Defesa Nacional, Charles Richard Mondjo, destacou as boas relações políticas e diplomáticas entre o Congo e Angola e afirmou que existe espaço para fortificá-las cada vez mais.

Coronel Alfredo Salaquiaco

Fotografia: DR

Charles Richard Mondjo, que falou à imprensa na cerimónia de apresentação do adido militar de Angola, Alfredo Salaquiaco, sublinhou que as relações possuem um historial desde a luta de libertação nacional.

Na presença do embaixador de Angola na República do Congo, Vicente Muanda, de Dominique Okemba, secretário do Conselho de Segurança Nacional, e do general Guy Blanchard Okoi, chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Congolesas, Charles Richard Mondjo, o ministro disse contar com o novo adido para reforçar o intercâmbio entre os dois países. Diplomado pela Escola de Guerra de Paris e Mestre em Comando e Direcção, Alfredo Salaquiaco, 53 anos, prometeu dar continuidade ao trabalho do antecessor e colocar todo o seu saber no reforço da cooperação. Os presidentes das comissões de Defesa e Segurança do Senado e da Assembleia Nacional e adidos de Defesa de outros países, acreditados na República do Congo, assistiram a cerimónia.