Mundo

Ministro da Saúde da RDC pede demissão

O ministro da Saúde da República Democrática do Congo (RDC), Oly Ilunga, demitiu-se hoje das suas funções no Governo, depois de o Presidente, Félix Tshisekedi, ter assumido a supervisão do combate à epidemia.

Presidente Felix Tshisekedi assume a supervisão do combate à epidemia do Ébola.

Fotografia: DR

"Analisando as consequências da sua decisão (...) e antecipando a cacofonia prejudicial à resposta que inevitavelmente resultará desta decisão, eu apresento-lhe a minha renúncia às funções de ministro da Saúde", escreveu Ilunga numa carta enviada hoje a Tshisekedi e que partilhou na plataforma Twitter.

Na sua carta de demissão, Ilunga comparou a resposta ao vírus como uma "guerra", referindo que as linhas de comando devem estar "claramente identificadas e definidas".

"Não pode haver mais um centro de decisão sob o risco de criar confusão e cacofonia prejudicial", acrescentou Ilunga.

Nomeado em dezembro de 2016 pelo então chefe de Estado congolês Joseph Kabila, Oly Ilunga foi o responsável pelo anúncio do surto, em Agosto de 2018.

Desde então, 1.737 pessoas morreram devido à febre hemorrágica, principalmente na região de Beni e Butembo, segundo o mais recente boletim do Ministério da Saúde congolês, emitido esta madrugada. No domingo, a presidência da RDC anunciou que um comité de especialistas iria passar a assegurar a coordenação do combate ao Ébola "sob a direcção do professor Jean-Jacques Muyambe Tamfum".

O anúncio de que o combate ao Ébola está sob a alçada do Presidente Félix Tshisekedi aconteceu três dias depois da OMS ter elevado a epidemia ao nível de "urgência de saúde pública de interesse internacional". Este surto, o segundo mais mortífero na história, é apenas ultrapassado pela epidemia que entre 2014 e 2016 atingiu a África Ocidental e que matou mais de 11.300 pessoas.