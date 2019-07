Ministro das Finanças do Quénia preso por suborno e fraude

Saúde prevê demitir técnicos hospitalares

Um total de 17 enfermeiros, dos 122 funcionários enquadrados na Secção Municipal de Saúde, do Alto Zambeze, província do Moxico, encontram-se ausentes do serviço, há mais de um ano, correndo o risco de serem demitidos, a partir de Setembro, caso permaneça a situação.