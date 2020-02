Mundo

Ministro das Finanças rompe com Boris Johnson

O ministro das Finanças britânico, Sajid Javid, demitiu-se, hoje, do cargo à medida que o Primeiro-Ministro, Boris Johnson, está a proceder a uma reorganização do Governo. O governante não estava entre os membros que o Primeiro-Ministro queria fora do Executivo, mas divergências levaram-no a renunciar.

Fotografia: DR

Em causa, segundo a imprensa britânica, estará o facto de Boris Johnson lhe ter oferecido a hipótese de ficar no cargo, mas apenas se demitisse todos os seus conselheiros.

Já anteriormente Sajid Javid tinha protagonizado um confronto com o gabinete do Primeiro-Ministro, quando uma assessora, Sonia Khan, foi despedida em Setembro sem aviso prévio pelo conselheiro de Boris Johnson, Dominic Cummings, que ordenou que lhe fosse retirado o telemóvel e que fosse escoltada pela Polícia até ao portão dos edifícios do Governo.

O nome apontado pela estação Sky News para a sucessão é o de Rishi Sunak, até agora secretário de Estado do Tesouro.

Sajid Javid, antigo ministro do Interior durante o Governo de Theresa May, deveria apresentar o orçamento daqui a quatro semanas.

Além desta saída, das mudanças conhecidas sabe-se que as ministras da Economia, Andrea Leadsom, Ambiente, Theresa Villiers, e Habitação, Esther McVey, todas destacadas eurocépticas, foram demitidas. Destas três, apenas Andrea Leadsom tinha resistido à transição do Governo de Theresa May, em Julho, quando Boris Johnson assumiu funções e removeu a maioria dos ministros pró-europeus para se concentrar no processo do Brexit.

Porém, a demissão mais comentada foi a do ministro para a Irlanda do Norte, Julian Smith, que liderou o processo de restauração do funcionamento do Governo e Parlamento autónomos em Janeiro, após três anos suspenso devido à falta de entendimento entre os partidos Sinn Féin e Partido Democrata Unionista (DUP). “Em oito meses como ministro, Julian, ajudou a restaurar o poder partilhado em Stormont, assinou um acordo connosco para evitar uma fronteira física, além da igualdade no casamento. É um dos melhores políticos da Reino Unido actualmente”, elogiou o Primeiro-Ministro irlandês, Leo Varadkar.

Entre os que ficam estão Dominic Raab, ministro dos Negócios Estrangeiros, Jacob Rees-Mogg, ministro dos Assuntos Parlamentares, Priti Patel, ministra do Interior, três destacados eurocépticos, e Michael Gove, chanceler do Ducado de Lancaster e ministro do Conselho de Ministros.