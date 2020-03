Mundo

Ministro de Umaro Sissoco desmente “caça às bruxas”

O ministro da Defesa indigitado do Governo de Nuno Nabian, general Sandji Fati, afirmou, quarta-feira, que “não há caça às bruxas” na Guiné-Bissau e que a segurança passou a ser garantida pelos guineenses, depois do acantonamento da força internacional.

Em declarações à Lusa, o general referiu que o mandato da Ecomib, força de interposição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), destacada no país desde 2012, está no fim, termina a 30 de Março, e nesse sentido decidiu-se pelo acantonamento e desmontagem do dispositivo, que teve início terça-feira. “Portanto, foi só isso que aconteceu e é normal que quando as pessoas não têm informação, se entrem em pânico e não nos cabe fazer outra coisa se não proteger essas individualidades e as instituições”, afirmou.

O ministro da Defesa do Governo de Nuno Nabian disse que a Ecomib foi retirada da Presidência da República e da escolta do presidente da Assembleia Nacional Popular, salientando que todos vão passar a ser protegidos pelas forças nacionais, incluindo ex-governantes.

Questionado sobre a denúncia feita pelo Primeiro-Ministro guineense, Aristides Gomes, na quarta-feira, segundo a qual a sua residência privada estava “cercada de militares fortemente armados”, sem o seu conhecimento, Sandji Fati disse que o que aconteceu foi a mudança de segurança e “mais nada”. “O Presidente da República também já não tem forças da Ecomib, o presidente da ANP também não. É uma situação normal”, salientou.

Nas declarações à Lusa, Sandji Fati disse que haverá uma cerimónia para assinalar o fim da missão da Ecomib, na qual será prestada honra ao estandarte da missão.