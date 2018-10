Mundo

Ministro acusado de assédio sexual apresenta demissão

Um ministro indiano, acusado de assédio sexual por 20 mulheres, apresentou ontem a demissão do cargo.

“Considero ser apropriado abandonar as minhas responsabilidades e combater as falsas acusações contra mim”, anunciou M.J. Akbar, um jornalista veterano que se tornou em 2016 um ministro de segunda linha do Ministério dos Negócios Estrangeiros (ministro de Estado para as Relações Exteriores) do Governo liderado pelo primeiro-ministro Narendra Modi.

Através de testemunhos divulgados nas redes sociais ou na imprensa, várias mulheres acusaram, na semana passada, M.J. Akbar, de 67 anos, de má conduta sexual quando ocupava cargos de responsabilidade no sector da comunicação social.