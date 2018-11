Mundo

Ministro apela a novo referendo ao Brexit

O ministro dos Transportes britânico, Jo Johnson, anunciou ontem a sua demissão do Governo ao mesmo tempo que fez um apelo a um novo referendo ao Brexit, uma nova baixa no Executivo de Theresa May.

Fotografia: DR

Jo Johnson, que utilizou as redes sociais para dar a conhecer a sua decisão, apontou o “incoerente” processo de Brexit como razão para a sua saída e realça mesmo que, dada a mudança de condições verificadas desde o referendo, a opção mais democrática seria um novo referendo.

“Dado o facto de o Brexit se ter tornado algo muito distante do que foi prometido, a coisa democrática a fazer seria dar ao povo a última palavra”, referiu.

Jo Jonhson explicou de seguida que a sua sugestão de novo referendo não seria repetir o referendo de 23 de Junho de 2016. Ao invés, seria “perguntar às pessoas se querem seguir em frente com o Brexit agora que sabemos o tipo de acordo que se encontra disponível”.

Esta demissão é mais um sinal de fragilidade e coerência no Governo que tem em mãos a difícil missão de negociar as condições de saída do Reino Unido da União Europeia.

Recorde-se que Boris Johnson, responsável pela pasta dos Negócios Estrangeiros, já se demitira do Executivo da primeira-ministra Theresa May. A saída, no entanto, foi defendida com razões inversas às de Jo Johnson. Enquanto Jo Johnson admite que poderá ser o momento de voltar a votar, Boris Johnson não queria novo referendo mas sim a saída do Reino Unido da União Europeia, mesmo que tal implicasse uma saída em condições menos favoráveis devido à morosidade das negociações que decorrem entre Bruxelas e Londres.

É no final do dia 29 de Março de 2019 que o Reino Unido sairá, definitiva e oficialmente, da União Europeia, independentemente da forma como decorrerem as negociações até lá.