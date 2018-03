Mundo

Ministro cabo-verdiano alvo de um inquérito

Victor Carvalho

O ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, está a ser investigado pelo Ministério Público sobre o seu alegado envolvimento num caso de favorecimento a uma empresa de que é accionista e da qual já foi administrador.

O Ministério Público confirmou já a existência do processo instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República, adiantando que ele está relacionado com o aumento da taxa de direitos para a importação de leite, produtos lácteos e sumos naturais que, segundo aquele órgão de Justiça, teve como finalidade específica favorecer uma empresa específica da qual o ministro das Finanças foi administrador e é actual accionista.

Olavo Correia, que acumula as pastas das Finanças com a de vice-primeiro-ministro, segundo a imprensa de Cabo Verde, que entretanto fez eco da nota do Ministério Público, possui 10 por cento das acções repartidas por duas empresas do mesmo grupo e está a ser acusado pela oposição de favorecimento ilícito, nomeadamente através do aumento das taxas alfandegárias para os lacticínios e sumos de frutos. Correia está a ser apontado pela oposição de estar directamente envolvido no arrendamento ilegal de um edifício onde funciona um serviço dependente do Ministério das Finanças.

As suspeitas de ilicitude na actuação do ministro está o facto de ter surgido no mercado uma nova marca de leite e sumos produzida pela empresa Tecnicil Indústria, pertencente ao grupo no qual Olavo Correia é accionista e antigo administrador.