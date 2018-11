Mundo

Ministro do Interior apresenta demissão que já foi aceite

O ministro do Interior da África do Sul, Malusi Gigaba, demitiu-se ontem das suas funções por envolvimento num escândalo sexual.

Gigaba é acusado de envolvimento num escândalo sexual

Fotografia: DR

A notícia foi divulgada por um comunicado da Presidência sul-africana, no qual Cyril Ramaphosa dizia ter recebido e aceitado uma carta de demissão de Malusi Gigaba, um aliado próximo do antigo Presidente Jacob Zuma.

Na missiva, o ministro do Interior justifica a saída em nome do “interesse nacional” e do partido e para “aliviar o Presidente de pressões desnecessárias.”

Em Outubro último, Malusi Gigaba caiu nas malhas da provedora de Justiça, Busisiwe Mkhwebane, que recomendou ao Chefe de Estado que sancionasse o ministro por este ter mentido sob juramento perante um tribunal.

Busisiwe Mkhwebane referia-se ao testemunho que Malusi Gigaba deu num processo em 2017, envolvendo a família Oppenheimer.

No final do mesmo mês, Malusi Gigaba, que foi ministro das Finanças entre Março de 2017 e Fevereiro de 2018, data em que assumiu a pasta do Interior, admitiu que em 2017 foi alvo de tentativa de extorsão depois do roubo de um vídeo de carácter sexual sobre ele, depois de uma invasão ao seu telefone.

O vídeo estava disponível no site de partilha de vídeos pornográficos do PornHub.