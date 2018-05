Mundo

Ministro Serguei Lavrov chega hoje a Pyongyang

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, visita hoje a Coreia do Norte para conversações com as autoridades locais sobre o actual momento que se vive na região, informou a comunicação social russa.

Na agenda do governante consta a cimeira entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu ho-mólogo norte-coreano, Kim Jong-un.

Até ao momento, a cimeira que estava marcada para o próximo dia 12 de Junho, em Singapura, está suspensa, depois de Trump ter anunciado o seu cancelamento na sequência de uma troca de palavras entre dirigentes de Pyongyang e de Washington.

No entanto, o Presidente norte-americano, após a Coreia do Norte manifestar vontade em prosseguir o diálogo, admitiu que a cimeira se pode mesmo realizar.

A cimeira entre os dois líderes, que a acontecer será histórica, parece estar bem encaminhada e, ontem, um alto responsável da Coreia do Norte chegou aos Estados Unidos para debater os termos em que a cimeira deverá decorrer.

Enquanto as negociações prosseguem, a Rússia pretende, tal como a China, Japão Coreia do Sul, ter uma palavra a dizer. A visita de Lavrov a Pyongyang terá, além das relações bilaterais, as da Coreia do Norte e Estados Unidos na agenda, assim como a desnuclearização da península coreana.