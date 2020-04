Mundo

Ministros da Defesa da União Europeia mantêm missões e operações militares

Os ministros da Defesa dos 27 concordaram, ontem, com a necessidade de manter as missões e operações militares que a União Europeia tem por todo o mundo, ainda que adaptando-as em função da pandemia da Covid-19.

Fotografia: DR

No final da primeira reunião informal de ministros da Defesa por video-conferência, o Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell, admitiu que possa vir a ser reduzido o número de militares em algumas missões, mas sublinhou a importância de as mesmas prosseguirem, e agradeceu aos 27 pelo "forte compromisso" no sentido de não tomarem decisões unilaterais (de retirada de pessoal).

Na conferência de imprensa que se seguiu a três horas de video-conferência, Borrell apontou que foram discutidos dois grandes temas: a assistência militar para fazer face à pandemia e a situação nas 17 missões operações civis e militares da UE espalhadas pelo mundo.

Relativamente a este se-gundo ponto, o Alto Representante especificou que a discussão focou-se nas seis operações e missões militares da UE, congratulando-se por os 27 reconhecerem a importância de as manter, acautelando a saúde e segurança do pessoal europeu destacado, o que, apontou, é naturalmente uma prioridade.

"Mas ao mesmo tempo, é necessário assegurar que mantêm a presença no terreno e continuam a conduzir as actividades na medida do possível, para evitar impactos negativos a nível de segurança", disse, sublinhando que estas missões encontram-se em "países e regiões que já são frágeis e afectados pela instabilidade", que só tende a piorar face à pandemia do Covid-19.

"É por isso que é importante que continuemos comprometidos e mantenhamos o nosso apoio, mesmo que em algumas missões talvez seja necessário reduzir o pessoal. Mas temos de encontrar formas de prosseguir esse apoio, ainda que adaptando-nos às circunstâncias.