Mundo

Ministros e funcionários proibidos de viajar

O Presidente do Senegal, Macky Sall, anunciou, ontem, que decretou a proibição de saída do país para os ministros do Governo para prevenir o contágio devido à epidemia de Covid-19, que já afecta cerca de 80 países.

Presidente do Senegal, Macky Sall

Fotografia: DR

O Presidente "decidiu reduzir ao mínimo as deslocações dos funcionários públicos no exterior" e "pediu aos ministros que não realizassem missões fora do território nacional", lê-se numa declaração da Presidência senegalesa, citada pela agência francesa de notícias AFP.

Além da proibição das deslocações ao estrangeiro, o estadista senegalês decidiu, também, adiar a presença em eventos oficiais fora da capital, incluindo a realização de um Conselho de Ministros no interior do país, e recomendou, ainda, o adiamento da comemoração do Dia Internacional da Mulher, amanhã. No comunicado, anuncia-se também a atribuição de mais de dois milhões de euros ao plano de resposta contra o vírus Covid-19, depois da confirmação de quatro casos no país.