Mundo

Missão da ONU envia tropas contra violência no Sudão do Sul

A Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul (Minuss) anunciou, hoje, ter enviado tropas à localidade de Maper, no Centro do país, para tentar travar a violência que já provocou 79 mortos.

Fotografia: DR

"Setenta e cinco capacetes azuis das Nações Unidas foram temporariamente deslocados de Rumpek para Maper para prevenir mais violência inter-comunitária na região dos Lagos do Norte", anunciou a Minuss em comunicado.

Este destacamento de soldados nepaleses surge após as autoridades locais terem anunciado que "cerca de 79 pessoas morreram e 101 ficaram feridos numa série de ataques comunitários e de represália entre as comunidades Gak e Manuer, cerca de 100 quilómetros ao norte de Rumbek", acrescentou.

O Sudão do Sul mergulhou numa guerra civil em Dezembro de 2013, dois anos após a independência do vizinho do Norte.O conflito, marcado por atrocidades e o recurso à violação como arma de guerra, fez mais de 380 mil mortos e forçou mais de quatro milhões de sudaneses do Sul, perto de um terço da população, a deixarem as casas.

Um acordo de paz alcançado em Setembro de 2018 levou a uma acentuada queda dos combates, mas os grupos rebeldes que não assinaram o acordo continuaram a combater o Governo no Sul do país, persistindo a violência comunitária.

O emissário da ONU no Sudão do Sul, David Shearer, apelou à calma. "Exortamos as comunidades e os seus líderes a porem fim à violência e a unirem-se na reconciliação e na paz, para o bem do povo", declarou em comunicado.

A Minuss explicou que as tropas tiveram de seguir em helicópteros para Maper, uma vez que as fortes chuvas impossibilitaram o transporte terrestre. Também por ar seguirá o equipamento pesado, como veículos, os quais permitirão aos capacetes azuis deslocarem-se mais facilmente entre as comunidades isoladas.