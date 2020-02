Mundo

Missão da ONU já ajuda na preparação das eleições

A Missão das Nações Unidas para a República Centro-Africana (Minusca) já começou a preparar a ajuda que será dada às autoridades na preparação das eleições presidenciais, disse, ontem, o porta-voz da missão.

“A Minusca já recebeu 34 conselheiros eleitorais como parte do mandato para apoiar as autoridades, que serão destacados em Bangui e em 16 cidades para apoiar a Autoridade Nacional das Eleições e as estruturas locais na preparação” de sufrágios, que deverão realizar-se no final deste ano e princípio do próximo, disse o porta-voz da Minusca, Vladimir Monteiro, no encontro semanal com a imprensa.

De acordo com a nota di-vulgada pela missão das Nações Unidas, o mandato da Minusca prevê assistência às autoridades e “os seus bons ofícios, fornecendo segurança, apoio operacional, logístico e, quando necessário, técnico, em particular para facilitar o acesso a áreas remotas, e coordenando a assistência eleitoral internacional”.

Vladimir Monteiro recordou o encontro entre o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, e o Presidente da RCA, Faustin-Archange Touadéra, no domingo, em Addis Abeba, notando que “fizeram um balanço dos progressos realizados e dos desafios relacionados com a preparação das eleições”.