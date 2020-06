Mundo

Missão tripulada chega à Estação Internacional

A cápsula Crew Dragon, que transporta os astronautas da agência espacial norte-americana (NASA), acoplou ontem à Estação Espacial Internacional, após terem partido, sábado às 20h20, no primeiro voo privado rumo ao espaço.

Doug Hurley e Bob Behnken protagonizaram feito histórico

Foi às 15h17 que a cápsula Crew Dragon, da empresa SpaceX, começou a acoplagem à Estação Espacial Internacional (ISS), enquanto sobrevoava uma área de fronteira entre a Mongólia e a China. A acoplagem ficou completa às 15h30.



É a primeira vez em nove anos que uma missão tripulada da NASA parte de solo norte-americano, do Centro Espacial John F. Kennedy, em Cabo Canaveral, Flórida (EUA.



Este é, também, o primeiro voo espacial com tripulação a ser realizado por uma empresa privada. A bordo estão dois veteranos da NASA: Doug Hurley, 53 anos, e Bob Behnken, 49 anos. Os astronautas, ex-pilotos militares, entraram para a agência espacial em 2000. O dono da empresa de exploração espacial SpaceX, Elon Musk, considera a missão tripulada um importante passo para catalisar o mercado privado de órbita terrestre baixa, aberta a turistas e empresas. Musk já pensa no próximos passos e está a construir um enorme foguete, o Starship, para circunavegar a Lua, ou até viajar para Marte e, finalmente, tornar a humanidade uma "espécie que habite vários planetas".



A missão acontece em meio às restrições impostas para conter a pandemia do novo coronavírus, o que obrigou os tripulantes a permanecer em quarentena durante mais de duas semanas.



