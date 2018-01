Mundo

Missão da ONU faz advertência contra excessos da polícia

A Missão da ONU na República Democrática do Congo (Monusco) advertiu ontem as autoridades congolesas que vai avaliar “eventuais violações dos direitos humanos” durante as marchas pacíficas convocadas para hoje por líderes católicos, para protestar contra o Governo do Presidente Joseph Kabila.

“Essas equipas [de observadores] serão colocadas nas principais cidades da República Democrátido do Congo. Em Kinshasa, serão compostas por representantes da Missão, da polícia das Nações Unidas e do escritório da ONU para os Direitos Humanos”, indicou a Monusco, num comunicado.

A Monusco realçou “o direito de manifestação pacífica”, inscrito na Constituição da RDC e protegida por acordos internacionais.

Em 31 de Dezembro do ano passado, seis pessoas morreram na dispersão de uma marcha que tinha sido interdita, de acordo com as Nações Unidas e a Nunciatura Apostólica, enquanto as autoridades da RDC não registaram qualquer óbito.

“Todos as partes presentes, quer se tratem de manifestantes ou de forças de defesa e de segurança, devem abster-se de recorrer à violência”, insistiu a Monusco.